



全新節目娛樂《星鮮話》，今日(8/11)舉辦媒體見面會，主持人郭靜以一襲浪漫迷人的連身小洋裝清麗登場，首度獨挑大樑主持娛樂節目的郭靜透漏，因對自我要求極高，給自己太大的壓力，導致身體出狀況尿血尿，到醫院急診就醫後，堅持再回攝影棚錄影。在現場活動中，郭靜自曝其實是「句點王」，對於要獨自主持節目，對她是很大的一個突破及考驗。談到之前與佼哥黃子佼一起主持TVBS全球中文音樂榜上榜，有學到佼哥的功力一秒變觀眾、一秒變主持人，跳脫歌手身分主持節目，一點也不陌生。

人緣很好的郭靜，身邊的好朋友張文綺、周定緯、許仁杰站台獻上「星」鮮花束祝賀節目收視長紅，好友張文綺問郭靜：「妳很緊張齁？」郭靜說：「當然緊張啊！」張文綺立馬說：「其實我很閒可以幫你的。」郭靜表示，其實我身邊的好朋友們來到我的節目中，都很想簒位，所以我會努力捍衛我的寶貝《星鮮話》。好友周定緯和許仁杰則表示，很感動看到郭靜有著這番的轉變，很期待看到她新的作品。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』