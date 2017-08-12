



動畫＂槍娘＂力邀新世代創作男孩派偉俊(小派)創作片尾曲【戰鬥吧槍娘】，這首搖滾曬青春單曲於今日(8/11)在各大數位平台正式上線。小派小小年紀已幫不少戲劇、動畫、活動打造多首主題單曲，雖然尚未正式推出個人專輯，但小派旺盛的創造力早已被各大影視公司與活動單位看好，屢屢力邀喜愛EDM創作的小派為其寫歌！現在17歲的小派下個月即將滿18，小派對於每次歌曲合作都專屬量身訂製，頗受好評與歡迎，而這次與知名動畫<槍娘>合作片尾曲【戰鬥吧槍娘】正值小派將滿18歲，小派說這首歌曲的上架是送自己最好的生日禮物，小派自己也非常喜愛自己的這首作品。

【戰鬥吧槍娘】的編曲採用了大量的電吉他配上優美的旋律來表達五位槍娘各自的獨特個性 – 呆萌、傲嬌、狂野、無情、腹黑，同時展現出槍娘少女自信勇敢的一面。 而歌詞中也把時下年輕人的慣用詞語放進去，例如：曬青春、偽真實等讓粉絲們聽了就覺得歌詞好貼近又很上口。

小派這次在要開始錄音前恰巧有點感冒，在鼻音下進錄音室配唱，本以為可能要花比較多天才能完成，但在媽媽燉煮的中藥調理之下，感冒迅速恢復，在短短兩天的時間內就把這首歌順利錄完，也讓小派直說媽媽的愛是最厲害的特效藥。在【戰鬥吧槍娘】這首歌中有一段電吉他SOLO，對於平常表演習慣用木吉他的小派來說是個挑戰，也花了很多時間勤練電吉他，希望自己的每次演出都能帶給歌迷不同感受！

再過一個月就滿18歲了，小派覺得滿18歲就代表自己肩上的責任再多一些了，希望自己可以更有能力照顧家庭及媽媽。小派說18歲最棒的一件事就是可以親臨現場去看自己最愛的EDM百大DJ們表演，因為好幾次有自己喜愛的DJ來表演，都因未滿18而被拒於門外，之後終於可以到現場去看去好好學習了！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』