（中央社台北11日）中國大陸陝西省10日深夜發生一起重大交通事故，一輛大客車碰撞隧道口造成36死、13傷。專家研判，事故與司機疲勞駕駛有關，且多數乘客未繫安全帶。



央視新聞報導，這起事故發生於陝西省內的京昆高速公路安康段秦嶺1號隧道，大客車10日下午2點從成都發車，計畫開往洛陽，但當晚11時34分左右車輛撞向隧道口，車體嚴重變形。



車上實載49人中，包含兩名兒童在內共36人死亡，13人受傷，傷者中危及和重傷者有12人。



報導引述海事大學交通工程系副主任錢紅波分析認為，這次事故是因為大客車駕駛員深夜行車，由於疲勞駕駛或分神，將車開出正常行駛道。多數乘客很可能處於熟睡狀態，沒有繫安全帶，也無法做出防範措施。



根據澎湃新聞，南京市城市與交通規畫設計研究院股份有限公司董事長楊濤也認為，大客車高速撞上洞口牆壁造成嚴重傷亡，直接原因很可能是駕駛員疲勞駕駛，洞口設計也可能有問題。



報導引述一名交通工程師說，從隧道口外到內部應該要有護欄或標線引導路段漸變過渡，但出事的隧道口並沒有相應的處理，隧道洞口端牆的警示也不足。1060811