台74線快速公路將夜間封閉部分匝道施工中廣新聞網 (2017-08-11 19:10)
台74線快速公路西屯二、太原及松竹共3處匝道，將進行隔音牆施工作業，公路總局第二區養護工程處從8月14號起到9月11號，逐段施工，夜間封閉匝道，建請用路人避開施工路段或依指示標誌及現場人員指揮改道行駛。
各路段施工管制期間，西屯二機慢車匝道封閉期間從8月14號到17號、8月21號到24號、8月28號到29號，每天晚間9點
到天5點30分。
太原匝道封閉時程從8月28號到31號、9月4號到5號。
松竹匝道封閉時程從9月4號到7號、以及9月11號。
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