【中央網路報】

45歲陳姓男子突然忽冷忽熱、高燒至攝氏38度多，伴隨噁心、嘔吐，以為是單純的腸胃炎，自行至藥房購藥物服用，症狀持續約1週仍不見好轉。其高燒與身體不適的狀況愈形嚴重，前來衛福部台南醫院急診求診，檢出是可能致命的肝膿瘍。感染科醫師李致毅說明，陳姓男子入院時高燒，亦合併有腸胃道不適、上腹脹的臨床表現，白血球及肝指數上升，安排肝臟超音波及腹部腦斷層掃瞄，發現有巨大的肝膿瘍，血糖值也持續偏高，符合糖尿病的臨床診斷。緊急執行電腦斷層指引經皮穿肝膿瘍引流，合併適當的抗生素療法、血糖控制，患者才逐漸控制且獲得改善。李致毅指出，幸好立即接受治療，否則很可能在數日內因肝膿瘍感染導致嚴重敗血症，有生命危險。李致毅表示，肝膿瘍可分為由細菌感染引起的化膿性肝膿瘍及阿米巴原蟲引起的阿米巴性肝膿瘍。阿米巴性肝膿瘍隨著環境的清潔與公共衛生進步，在台灣已十分罕見，因此，目前臨床大多以化膿性肝膿瘍為主。由於肝臟本身沒有痛覺神經，當發炎甚至有囊泡、膿瘍發生時，患者可能僅出現輕微發燒、頭痛、全身倦怠等類似感冒、非特異性症狀。若患者僅僅只靠成藥來緩解發燒、身體不適症狀，往往會延誤就醫而錯過治療的黃金期。一般而言，形成肝膿瘍有兩個先決條件，分別是病人免疫系統功能低下；患者體內某處有感染來源，不斷地將細菌送出，再透過各個管道至肝臟實質內增殖。也就是說，化膿性肝膿瘍起因於肝臟無法清除掉細菌，導致細菌在肝臟內滋長、聚積，引起發炎反應。臨床發現，六成以上的肝膿瘍患者有糖尿病，一般認為與此族群的患者免疫系統功能較低下有關。至於細菌是如何跑到肝臟，常見有幾個原因：主因包括腸道感染而產生過多的病原菌，超出肝臟的抵抗能力；膽道系統發生問題，如結石、腫瘤等因素，造成膽汁鬱積而使得細菌過度生長；經由外傷、手術，病源菌直接被送入肝臟；血行性細菌感染，細菌隨著血流接種至肝臟，並在肝臟進一歩增長。此外，也有部分的患者，其感染來源並無法清楚地確定。（蔡清欽報導）