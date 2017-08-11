【中央網路報】

熱浪來襲，又是颱風不定時光顧的季節，客運族想要掌握颱風天公路客運路線行駛情形嗎? 請立即下載iBus App，即時掌握客運公司路線停復駛情形第一手消息!今年七月底，尼莎及海棠颱風接力來襲，路面淹水，縣市政府停班停課，想要知道通勤路線的班車是否還有行駛? iBus App除了提供客運車輛的即時動態資訊，也可依目前GPS所在位置提供附近站牌搭乘建議，更有訊息推播功能，一旦有路線發布停駛訊息，首頁的最新消息便有跑馬燈通知，點選您的路線別，將會看見「路線停駛」字樣，讓您在家就可掌握客運路線發車情形，不至於白跑撲空喔!您另可透過公路汽車客運資訊網站(http://www.taiwanbus.tw/) 查詢公路客運即時動態，方便隨時隨地查詢車輛發車及預定到站時間，讓您盡情出遊不掃興，掌握公路客運路線情形，選我就對了!(本報訊)