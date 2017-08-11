《我的英雄夢GO》與狂遊戲合作活動開跑中中央網路報 (2017-08-11 18:30)
智樂堂旗下自製 AR 手遊《我的英雄夢GO》將於本周維護後推出新的元神，新元神包括鍾馗、甘爺、柳爺、范爺、謝爺以及鬼差。鍾馗能進化成為驅魔帝君，鬼差則能進化成甘、柳、范、謝之一。鍾馗取得方式有隨從轉蛋、12小時彩蛋孵蛋等管道，鬼差則在一般補給站等地方即可捕獲，同時收集冊也會新增相關的收集項目。此次維護後將正式推出8月份滿額送，榮譽商店進行了商品的變動，玩家可於維護後盡情選購。此外，《我的英雄夢GO》與狂遊戲聯運活動正進行中，有興趣的玩家可以前往官網點閱相關情報喔。
榮譽商店大翻新！
這週榮譽商店進行了大幅度的變動，舊有的商品將會下架，上新的福袋商品，依照榮譽福袋的種類，將有機會獲得東海龍王、降龍羅漢、洗煉丹等元神或物品，玩家也可以利用榮譽前往挑選喜愛的福袋購買。
8月儲值滿額送登場！
《我的英雄夢GO》推出新儲值送內容，只要儲值達指定額度就能獲得「迎神符袋」、「降龍伏虎福袋」、大量星魄、共享站、洗煉丹及洗極限技能書。玩家購買「迎神符袋」可獲得玉帝、西王母等元神或元丹，而「降龍伏虎福袋」可獲得降龍羅漢、關聖帝君等元神或元丹，想要提升實力的玩家，可要把握此次活動機會喔！
欲知更多遊戲詳情與活動內容請上：
《我的英雄夢GO》官方網站 https://myherogo.zealotdigital.com.tw/
《我的英雄夢GO》Facebook粉絲團 https://www.facebook.com/myherogo
(蘇松濤報導)
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