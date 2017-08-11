【中央網路報】

以Star Wars™星際大戰彩繪飛機為主題佈置的壁貼以Star Wars™星際大戰彩繪飛機為主題佈置的壁貼休息室接待處發給小朋友的星際大戰彩繪飛機原創貼紙 ANA, 日本最大的航空公司同時也是唯一獲得「五星」評價的日籍航空公司，在羽田機場第二航廈主體(南）ANA LOUNGE裡所設置的首座小朋友專屬的星際大戰主題空間“STAR WARS ANA Kids LOUNGE”，於2017年8月11日正式開幕。兒童休息室是以深受小朋友歡迎的Star Wars™星際大戰主題彩繪飛機，R2-D2™ANA JET，BB-8™ANA JET和C-3PO™ANA JET為主題所做的設計。在這個主題休息室中，有一個溜滑梯，長凳軟墊，圖畫書等。地板鋪上安全軟墊，讓小朋友能在安全的環境中自由玩耍。此外，每一位來到“STAR WARS ANA Kids LOUNGE”的小朋友都會在休息室接待處收到免費的ANA原創特製貼紙。在“STAR WARS ANA Kids LOUNGE” 星際大戰主題休息室，ANA旅客們可以放鬆自己或者與他們的小朋友一起同樂，留下美好的家族旅行回憶。“STAR WARS ANA Kids LOUNGE”・位置： 在ANA LOUNGE內(在羽田機場第二航廈主體(南)3樓, 近62號登機們)・開放時間:05：15～21：00日本時間 (與 ANA LOUNGE相同)(蘇松濤報導)