【中央網路報】

知名Doris Salads輕食餐廳經營人 生菜達人 Doris示範健康沙拉製作德國利勃，滿足各種家用冰箱需求德國利勃，滿足各種家用冰箱需求蔬果保鮮實測，Biofresh養鮮科技真金不怕火煉蔬果保鮮實測，Biofresh養鮮科技真金不怕火煉 世界頂級冰箱品牌德國利勃於2017年8月11日舉行商品體驗會，有鑒於嘉儀利勃台北體驗館的重新落成，由「為家引進世界第一的品味生活」的台灣知名精品家電代理商嘉儀企業所舉辦，嘉儀對於每個品牌家電挑選嚴謹，秉持著帶給消費者高品質享受與服務。嘉儀企業突破以往家電展示或商品記者會概念，特別規劃了這場集結新鮮佳餚、設計思維、科技應用的嶄新概念，要讓參與這場活動的經銷商及設計師們擁有不同的冰箱體驗。活動首先介紹德國利勃集團的背景及利勃全系列家用冰箱，並特別邀請生菜達人 Doris示範夏季生菜沙拉製作，並分享有關生鮮蔬果的保鮮知識，也為大家進行冰箱保鮮實測的見證，整個活動與會者能充分感受到德國利勃對家電高品質的堅持。蔬果保鮮實測，Biofresh養鮮科技真金不怕火煉新鮮，天然是對食材挑選的不二法門，這樣的條件才足夠賦予人體營養與健康，冰箱對於食材的保鮮度影響慎大，為了體現出利勃對於食材保鮮度的技術躍進，利勃於體驗會舉辦冰箱保鮮度實測，在一周前購買兩盒出廠日期相同的新鮮蔬菜及水果，在測量過實際重量後，同時間放入正常運轉的利勃冰箱與另台日本製原裝冰箱內，以模擬一般居家使用冰箱進行蔬果保存的情況，兩盒蔬果同時於一周後拆封，除了比較蔬果前後失水率外，於體驗會上觀察兩盒蔬果食材色澤光亮度及新鮮度直觀考量，顯現出保鮮效果優劣，比較出與一般冷藏技術的差異，進而解說蔬果的新鮮度及冰箱保鮮的相關知識。透過新鮮蔬果的保鮮實測後，果然儲藏在利勃Biofresh保鮮室的蔬果從保鮮失重率、色澤光亮度及新鮮度直觀都較佳，相信實際測試讓大家看見利勃冰箱的保鮮技術，讓人更能相信德國工藝的魅力所在，更讓每個家庭在食材儲存上得到最新鮮的保證。最受歡迎的冰箱-德國利勃，滿足各種家用冰箱需求曾被德國票選為德國最受歡迎的冰箱品牌的LIEBHERR利勃，其創新的研發概念、頂級的產品品質、和典雅的外型設計，不但多次獲得iF紅點設計大獎，同時也是2016年德國零售銷量第一名的品牌。擁有簡潔外形的LIEBHERR利勃獨立式冰箱，頂級品質、超高規格的產品品質測試，永恆典雅的弧形設計修飾冰箱側邊線條，使冰箱整體更增現代工藝品味，利勃全系列冰箱從入門款到高階機型都有，堪稱是冰箱產品最齊全的品牌，讓冰箱不再只是儲存食材的大型家電，而是成為具有生活智慧的冷藏儲存幫手。因應現今國人對廚房設計日益重視，為保持整體廚房美感、讓空間的運用更靈活，愈來愈多消費者在展開廚房設計之前，會先完善做好整體廚具規劃並搭配適當的冰箱採購。德國LIEBHERR利勃嵌入式冰箱系列，以開創性的保鮮技術、德國精湛極致的頂級工業品質，將冰箱巧妙融入各式廚房設計，內裝優雅的線條與高檔材質更能相襯出居家設計的質感；除此外更特別針對台灣環境推出專屬規格產品，讓台灣消費者享有前所未有的完美冷藏體驗。頂級冰箱的代名詞，高規格的冷藏家電1949 年創立的LIEBHERR 利勃集團，創立於工業技術精湛的德國，擁有機械製作的專業和經驗為基礎，因此利勃秉持著對工業技術的堅持，延續到冷藏家電的生產技術上，擁有一系列冷藏家電，有冰箱，冷凍櫃與酒櫃，開發出以德國先驅技術。擁有許多創新科技的利勃，讓冰箱不只是儲存食材的機器，而是真正附有生活智慧的冷藏幫手：獨創BioFresh 健康養鮮保鮮科技，經過德國兩大學術機構 KOB 與 BFE 的研究雙認証，相較於一般冷藏技術冰箱，食材保留住的維生素C比一般冷藏技術冰箱多出許多；其獨特的直冷/氣冷雙冷卻技術，可以減少食材在冰箱裡流失的水分，讓蔬果保有新鮮與爽脆度；運用無霜科技使食物均勻冷卻不結霜，並且加載超急速冷藏功能，可短時效內迅速降溫達到保鮮效果，保留食材營養，同時獲得歐盟最高 A+ 節能認證，達到節約能源永續經營目的。考量現代人對於食品安全與健康的顧慮，因此對於食材新鮮度堅持特別加以把關，利勃對消費著的健康關係著想，BioFresh 健康養鮮保鮮科技的運用，得以讓食物的保鮮程度大躍升，食材鮮度高提昇了對健康的把關，同時簡單烹調就很美味，有別於一般的冷藏技術，生產出能貼近生活為健康著想的冰箱，這樣的精神創造出世界級冰箱領導品牌。知名Doris Salads輕食餐廳經營人 生菜達人 Doris示範健康沙拉製作帶領大家一同探討冰箱保鮮與食材新鮮的把關問題生菜達人Doris秉持著對食材的講究，健康與美味都兼得的出發點，一手打造出以健康為出發點的沙拉專賣店，邀請Doris前來參與體驗會，以她對新鮮生菜的了解與食材把關，教導大家對於健康美味兼顧的沙拉製作，沙拉對於健康可以增強免疫力，防癌抗老化。在Doris帶領之下分享給大家關於沙拉製作與食材保鮮問題。生菜沙拉的製作首要就是擁有新鮮的食材，冰箱對食材保鮮程度影響的是生菜沙拉的口感甚至是健康衛生問題，所以特別選擇生菜來做示範，運用利勃冰箱的BioFresh 健康養鮮科技，能讓蔬果的外觀完整及內在維生素的保存都更優於過往冰箱，利勃為消費者把關健康美味的冰箱為設計，帶領消費者一同重視食材新鮮問題。(蘇松濤報導)