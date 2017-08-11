盡顯冷藏智慧！德國利勃今夏舉辦極鮮體宴中央網路報 (2017-08-11 18:48)
嘉儀企業突破以往家電展示或商品記者會概念，特別規劃了這場集結新鮮佳餚、設計思維、科技應用的嶄新概念，要讓參與這場活動的經銷商及設計師們擁有不同的冰箱體驗。活動首先介紹德國利勃集團的背景及利勃全系列家用冰箱，並特別邀請生菜達人 Doris示範夏季生菜沙拉製作，並分享有關生鮮蔬果的保鮮知識，也為大家進行冰箱保鮮實測的見證，整個活動與會者能充分感受到德國利勃對家電高品質的堅持。
蔬果保鮮實測，Biofresh養鮮科技真金不怕火煉
新鮮，天然是對食材挑選的不二法門，這樣的條件才足夠賦予人體營養與健康，冰箱對於食材的保鮮度影響慎大，為了體現出利勃對於食材保鮮度的技術躍進，利勃於體驗會舉辦冰箱保鮮度實測，在一周前購買兩盒出廠日期相同的新鮮蔬菜及水果，在測量過實際重量後，同時間放入正常運轉的利勃冰箱與另台日本製原裝冰箱內，以模擬一般居家使用冰箱進行蔬果保存的情況，兩盒蔬果同時於一周後拆封，除了比較蔬果前後失水率外，於體驗會上觀察兩盒蔬果食材色澤光亮度及新鮮度直觀考量，顯現出保鮮效果優劣，比較出與一般冷藏技術的差異，進而解說蔬果的新鮮度及冰箱保鮮的相關知識。
透過新鮮蔬果的保鮮實測後，果然儲藏在利勃Biofresh保鮮室的蔬果從保鮮失重率、色澤光亮度及新鮮度直觀都較佳，相信實際測試讓大家看見利勃冰箱的保鮮技術，讓人更能相信德國工藝的魅力所在，更讓每個家庭在食材儲存上得到最新鮮的保證。
最受歡迎的冰箱-德國利勃，滿足各種家用冰箱需求
曾被德國票選為德國最受歡迎的冰箱品牌的LIEBHERR利勃，其創新的研發概念、頂級的產品品質、和典雅的外型設計，不但多次獲得iF紅點設計大獎，同時也是2016年德國零售銷量第一名的品牌。擁有簡潔外形的LIEBHERR利勃獨立式冰箱，頂級品質、超高規格的產品品質測試，永恆典雅的弧形設計修飾冰箱側邊線條，使冰箱整體更增現代工藝品味，利勃全系列冰箱從入門款到高階機型都有，堪稱是冰箱產品最齊全的品牌，讓冰箱不再只是儲存食材的大型家電，而是成為具有生活智慧的冷藏儲存幫手。
因應現今國人對廚房設計日益重視，為保持整體廚房美感、讓空間的運用更靈活，愈來愈多消費者在展開廚房設計之前，會先完善做好整體廚具規劃並搭配適當的冰箱採購。德國LIEBHERR利勃嵌入式冰箱系列，以開創性的保鮮技術、德國精湛極致的頂級工業品質，將冰箱巧妙融入各式廚房設計，內裝優雅的線條與高檔材質更能相襯出居家設計的質感；除此外更特別針對台灣環境推出專屬規格產品，讓台灣消費者享有前所未有的完美冷藏體驗。
頂級冰箱的代名詞，高規格的冷藏家電
1949 年創立的LIEBHERR 利勃集團，創立於工業技術精湛的德國，擁有機械製作的專業和經驗為基礎，因此利勃秉持著對工業技術的堅持，延續到冷藏家電的生產技術上，擁有一系列冷藏家電，有冰箱，冷凍櫃與酒櫃，開發出以德國先驅技術。
擁有許多創新科技的利勃，讓冰箱不只是儲存食材的機器，而是真正附有生活智慧的冷藏幫手：獨創BioFresh 健康養鮮保鮮科技，經過德國兩大學術機構 KOB 與 BFE 的研究雙認証，相較於一般冷藏技術冰箱，食材保留住的維生素C比一般冷藏技術冰箱多出許多；其獨特的直冷/氣冷雙冷卻技術，可以減少食材在冰箱裡流失的水分，讓蔬果保有新鮮與爽脆度；運用無霜科技使食物均勻冷卻不結霜，並且加載超急速冷藏功能，可短時效內迅速降溫達到保鮮效果，保留食材營養，同時獲得歐盟最高 A+ 節能認證，達到節約能源永續經營目的。
考量現代人對於食品安全與健康的顧慮，因此對於食材新鮮度堅持特別加以把關，利勃對消費著的健康關係著想，BioFresh 健康養鮮保鮮科技的運用，得以讓食物的保鮮程度大躍升，食材鮮度高提昇了對健康的把關，同時簡單烹調就很美味，有別於一般的冷藏技術，生產出能貼近生活為健康著想的冰箱，這樣的精神創造出世界級冰箱領導品牌。
知名Doris Salads輕食餐廳經營人 生菜達人 Doris示範健康沙拉製作
帶領大家一同探討冰箱保鮮與食材新鮮的把關問題
生菜達人Doris秉持著對食材的講究，健康與美味都兼得的出發點，一手打造出以健康為出發點的沙拉專賣店，邀請Doris前來參與體驗會，以她對新鮮生菜的了解與食材把關，教導大家對於健康美味兼顧的沙拉製作，沙拉對於健康可以增強免疫力，防癌抗老化。在Doris帶領之下分享給大家關於沙拉製作與食材保鮮問題。生菜沙拉的製作首要就是擁有新鮮的食材，冰箱對食材保鮮程度影響的是生菜沙拉的口感甚至是健康衛生問題，所以特別選擇生菜來做示範，運用利勃冰箱的BioFresh 健康養鮮科技，能讓蔬果的外觀完整及內在維生素的保存都更優於過往冰箱，利勃為消費者把關健康美味的冰箱為設計，帶領消費者一同重視食材新鮮問題。
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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