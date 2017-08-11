【中央網路報】

焦點儀式邀請貴賓南科管理局局長林威呈(左一)、南臺科大校長戴謙(左四)、臺南市副市長張政源(右三)、StarFab加速器執行長劉晏蓉(右五)及與會貴賓合影。金頭腦啟動儀式邀請貴賓南科管理局局長林威呈(左四)、南臺科大校長戴謙(左三)、臺南市副市長張政源(右四)及與會貴賓點亮金頭腦合影。呼應南科管理局發展智慧機器人創新自造基地政策，南臺科大舉辦智慧聯網機器人創新設計與應用大賽，為南科機器人產業注入新活力。揭牌儀式邀請貴賓南科管理局局長林威呈(左一)、南臺科大校長戴謙(左四)、臺南市副市長張政源(右三)、StarFab加速器執行長劉晏蓉(右五)及與會貴賓合影。南臺科技大學校長戴謙致詞。臺南市副市長張政源致詞。StarFab加速器執行長劉晏蓉致詞。南科管理局局長林威呈致詞。廣泰金屬經理周宜錦致贈感謝狀予南科金頭腦丟題解題服務平臺計畫主持人張萬榮教授。 南部科學工業園區發展邁入20週年，已成功營造成為產業繁盛、永續生態、藝術生活兼具的創新園區。為了加速驅動園區創新轉型，今年提出「創新定向育成產業鏈結」及「丟題解題服務平台」兩項計畫，今(11)日於南科育成中心舉行「南科精彩20，邁向Innovation Super Highway - 定向育成 x 金頭腦」記者會，邀請臺南市張政源副市長、南臺科技大學戴謙校長等貴賓蒞臨，與許多專家學者共同吹響南台灣「創新」號角。其中包含丟題解題服務平台8個亮點媒合案例、成功企業家齊聚的台灣工研新創協會成立南部分會，及台灣雲谷雲豹育成核心的StarFab加速器也在南科掛牌等儀式，結合丟題解題、投資基金、人才培育、育成中心、智慧場域、國際鏈結等資源，通力建構專屬南台灣新創的創新實踐高速公路「Innovation Super Highway」，啟動創新摩爾定律，讓新創加速抵達國際市場，也讓企業透過丟題解題與新創共創過程，技術快速發展具有市場價值，塑造園區創新創業的文化與氛圍。南科管理局局長林威呈鼓勵想要成功、想要追求夢想、想要圓夢的年輕朋友來到南科，透過資源陸續登場，相信將會是一個可以發揮的舞台，將再創造新的經濟奇蹟。臺南市張政源副市長致詞時表示，感謝戴謙校長跟林威呈局長的用心帶領，20年來南科的發展有目共睹，不但是一個科技城也是生活城，讓員工能落地深耕、安家立業，科學園區的發展所帶動的不僅是國家科技的進步，也帶動地方的經濟繁榮，並感謝科技部及經濟部，在前瞻計畫裡規劃300多億在台南投資建設綠能科學城，未來將會與南科成為雙科技核心，相信發展將不可限量。南科與南臺科技大學攜手建置台灣第一個跨領域開放式創新丟題解題平台-「南科金頭腦丟題解題服務平臺」，由廠商依需求出題及提供獎金，經專業團隊媒合讓100餘位產、學、研專家學者跨領域解題，過去七個月內已成功媒合8案，媒合總金額達430萬元，聚焦需求為綠能、生技、精密機械、資通訊、物聯網等領域，園區廣泰金屬、萬潤科技及等2家廠商參加。此次平台啟動記者會中，除廣泰周宜錦經理、萬潤公司劉恆惠博士，並邀請南臺科技大學蘇益仁教授及IBM 顧建國副總等人與戴謙校長等人共同啟動點亮金頭腦儀式，也象徵南科將有更多企業出題，讓金頭腦的專家學者及工程師投入解題，塑造園區跨領域創新氛圍。而今年StarFab正式進駐南台灣，依南台灣知名企業奇景光電、東台精機、經緯航太、萬潤科技創新需求，將先專注在智慧製造、AR、無人機、智慧機器人及智慧農業等領域，並逐步擴展其他企業加入，協助各地的優質新創與南部大型企業共同發展創新方案，強化南台灣創新創業生態圈。並結合台灣工研新創協會、TIEC、成功大學、南臺科技大學、經濟部南科育成中心、金屬中心、台南市政府等，通力建構一條專屬新創團隊實踐創新價值的南科創新實踐高速公路「Innovation Super Highway」，協助新創企業專注在創新產品開發及市場拓展規劃，快速進入國際市場；此舉不但將帶動南台灣創新創業風潮，也將建立南台灣成熟企業與優質新創共創的創業模式，南科創新實踐高速公路「Innovation Super Highway」是加速新世代創業家成功的創新創業服務平台，歡迎有創意、有技術、能堅持、希望為人類生活帶來幸福改變的創業家加入「Innovation Super Highway」。南臺科技大學校長戴謙表示，今（106）年1月1日起南臺科技大學正式接手營運位於南部科學園區之經濟部中小企業處「南科育成中心」，藉由加速器方案鏈結南科育成青創基地機制，共同培育與遴選出具國際創業潛力之團隊到東南亞市場發展，最終達到國家級育成中心之目的。戴謙說，歡迎企業定向育成加速器「StarFab Accelerator」與代表產業帶路與投資基金的「台灣工研新創協會」正式進駐南科育成中心，結合「南科創新定向育成產業鏈結計畫」、「南科金頭腦丟題解題服務平台」兩大計畫，匯集丟題解題、投資基金、人才培育、育成中心、智慧場域、國際鏈結等資源，未來將更快速建構跨國商業市場通路培育平台。（蔡清欽報導）