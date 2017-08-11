【中央網路報】

《不正經的魔術講師與禁忌教典》世貿一館場與安利美特場簽名板參與《不正經的魔術講師與禁忌教典》世貿一館簽名會的讀者們羊太郎老師正在為安利美特場的讀者簽名羊太郎老師正在為世貿一館場的讀者簽名 動漫迷們期盼的年度盛事「第18屆台北漫畫博覽會」於今8月11日〈五〉邁入第二天，放暑假，展場氣氛可說是更加歡騰。各家廠商也持續使出渾身解數，推出各式精品及新書，要抓住讀者們的目光。同時東立出版社也於今日舉辦日本人氣輕小說家《不正經的魔術講師與禁忌教典》作者羊太郎老師簽名會，《不正經的魔術講師與禁忌教典》是近年十分熱賣的輕小說，不只改編成動畫、漫畫，還有外傳小說。此次也是老師首度來台舉行簽名會，除了內場150名幸運讀者外，場外也有近兩百名粉絲圍觀。除了簽名會之外，今年也推出許多《不正經的魔術講師與禁忌教典》會場限定精品，包含胸章組、香香屏風、雙開資料夾、清透掛帶等，每樣都引發熱烈搶購！而本次漫博首發新書如《庫洛魔法使 愛藏版》盒裝版、《搖曳莊的幽奈小姐》第五集等作品，也持續熱銷中！漫博第二日下午，東立出版社邀請日本當紅輕小說作家羊太郎老師舉辦簽名會。羊太郎老師的作品《不正經的魔術講師與禁忌教典》，曾獲得日本富士見書房第26回Fantasia大賞首獎，並於2017年春季改編成動畫，改編漫畫也好評熱賣中，可說是人氣持續上漲的亮眼小說。而其簽名資格也在開放預購首日即湧入大批粉絲登記，可見老師十分受台灣讀者歡迎。世貿一館150名、安利美特80名，總計230名的幸運讀者們，讓內、外場簽名會氣氛熱絡到最高點。現場也邀請到COSER，扮裝成《不正經的魔術講師與禁忌教典》故事中的女主角西絲蒂娜，老師表示相當驚喜，且看到海外有這麼多支持他的粉絲，也感到十分感動。書迷們拿到精品組紛紛表示非常值得，其中特地從東部前來參加的陳同學則開心地說，郵差包搭配冷水瓶正好可以出門攜帶，非常實用，且壓克力簽名板「非常漂亮，能抽到簽名資格真的覺得很幸運」。漫博第二日雖然遇到週五，仍因暑假關係而湧入大批人潮，除了輕小說、男性向漫畫作品大賣，女性的購買力也不容小覷。而場內的眾多優惠如「消費滿499元即贈夾住你心滑鼠墊」、「消費滿599元即贈神秘小禮一份」、精美提袋等，也都是吸引讀者們消費的原因。讀者們的熱情捧場與採購，也讓東立出版社對接下來的三天活動信心十足！『東立出版社』羊太郎老師來台簽名會 活動專頁http://www.tongli.com.tw/webpages/events/2017/2017CE/event01-2.html『東立出版社』Facebook粉絲專頁http://www.facebook.com/TongLiComic『東立出版社』2017漫博專頁http://www.tongli.com.tw/webpages/events/2017/2017CE/index.html(蘇松濤報導)