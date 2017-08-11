18屆漫博會/日本超人氣輕小說《不正經的魔術講師與禁忌教典》羊太郎老師炫風登台！中央網路報 (2017-08-11 19:04)
漫博第二日下午，東立出版社邀請日本當紅輕小說作家羊太郎老師舉辦簽名會。羊太郎老師的作品《不正經的魔術講師與禁忌教典》，曾獲得日本富士見書房第26回Fantasia大賞首獎，並於2017年春季改編成動畫，改編漫畫也好評熱賣中，可說是人氣持續上漲的亮眼小說。而其簽名資格也在開放預購首日即湧入大批粉絲登記，可見老師十分受台灣讀者歡迎。
世貿一館150名、安利美特80名，總計230名的幸運讀者們，讓內、外場簽名會氣氛熱絡到最高點。現場也邀請到COSER，扮裝成《不正經的魔術講師與禁忌教典》故事中的女主角西絲蒂娜，老師表示相當驚喜，且看到海外有這麼多支持他的粉絲，也感到十分感動。書迷們拿到精品組紛紛表示非常值得，其中特地從東部前來參加的陳同學則開心地說，郵差包搭配冷水瓶正好可以出門攜帶，非常實用，且壓克力簽名板「非常漂亮，能抽到簽名資格真的覺得很幸運」。
漫博第二日雖然遇到週五，仍因暑假關係而湧入大批人潮，除了輕小說、男性向漫畫作品大賣，女性的購買力也不容小覷。而場內的眾多優惠如「消費滿499元即贈夾住你心滑鼠墊」、「消費滿599元即贈神秘小禮一份」、精美提袋等，也都是吸引讀者們消費的原因。讀者們的熱情捧場與採購，也讓東立出版社對接下來的三天活動信心十足！
『東立出版社』羊太郎老師來台簽名會 活動專頁
http://www.tongli.com.tw/webpages/events/2017/2017CE/event01-2.html
『東立出版社』Facebook粉絲專頁http://www.facebook.com/TongLiComic
『東立出版社』2017漫博專頁
http://www.tongli.com.tw/webpages/events/2017/2017CE/index.html
(蘇松濤報導)
【中央網路報】
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