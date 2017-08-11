記者張家豪／台北報導

最近幾年「直播」新型行業開始竄起，只要打開手機，臉看著鏡頭就能賺錢，使許多新鮮人即使上班月領22K，依然能透過直播賺取額外收入。市場統計，人氣最頂尖的直播主，甚至一個月賺取超過1000萬台幣的超高酬庸！其中，近兩年在台灣爆紅的新直播平台 「浪Live」 ，為眾多直播平台中備受矚目的一員。在許多聲音認為2017年將是直播圈泡沫化的開始，浪LIVE又是如何穩扎穩打逆勢風靡於台、港、澳市場？

浪LIVE表示，其一在於標榜綠色直播的環境：由於許多父母擔憂直播內容可能帶來的不良影響，所以浪LIVE特別嚴格把關。務必要讓幼童在看直播的時候不被教壞，這樣的堅持也讓許多父母對直播這項產業改觀。再者是涉獵綜藝圈：由於台灣演藝界這幾年的低迷收視情況，讓直播策略成為增加收視率的一大救星，利用直播平台將粉絲觀眾帶到節目裡。最後則是不斷打造與其他直播平台不同的特色：例如增加更多的臨場感與互動，選擇更多跨領域的直播主來打造自己的平台。

8/8父親節當日，浪Live直播平台更和「澳門初心娛樂」合作，於澳門的栢蕙活動中心舉辦粉絲見面會。當天活動現場熱絡、人數爆滿，深受台、港、澳參與群眾的好評。舉凡當日浪Live主播：香港人氣組合Mayr、香港前TVB演員何慶輝、澳門創作唱跳歌手蘇俏慧、澳門金牌司儀伍家怡、澳門歌手及畫家YCC、澳門駐場歌手Ar B、Galaxy指定的駐唱女歌手 Bobo、澳門女歌手馮