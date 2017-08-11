記者陳榮昌／台中報導

光田綜合醫院獲經濟部能源局節能績優傑出獎肯定，11日在經濟部能源局、工研院指導下辦理觀摩研討會，分享院內在提供病人最好的醫療品質前提下，仍能年節超過七千度用電量、可供一百九十個小家庭一年的用電量的方法，吸引近二百人參與，其中包含醫學中心、護理之家、五星級飯店，以及花東地區企業都到場觀摩。

今年颱風吹壞了電廠輸電鐵塔，引起夏日限電危機，也讓節電議題發燒！光田綜合醫院總院長王乃弘指出，節能減碳是企業社會責任，環境與人類健康息息相關，如空氣污染會帶來許多呼吸道疾病、心血管疾病等，而照顧健康的醫療院所經常是資源高度耗用者，為提供病人最好的醫療品質，比起其他企業節電更不容易，而光田在絕對不影響醫療前提下，將醫院翻轉為能源保護者角色。

為了準確掌握能源使用情況，光田綜合醫院針對全院八千六百六十筆用電設備詳實盤查，比較運轉耗能，發現空調是最主要的耗能來源，因此著手先汰換高耗能低效率的空調主機，採用環保冷媒的新主機，一年就省二百六十八千度用電量。

另一方面，光田創新調整冷卻水塔、冷卻水管路連通與風扇馬達開啟數量，配合開啟風扇數量與連通可減少空調主機的耗電量，簡單的說，原本一空調主機搭配一冷卻水塔降熱，透過連通，除本來運轉的冷卻水塔風扇外，原待機備用的冷卻水塔也加入運轉，一主機有二至三台冷卻水塔風扇，讓散熱效果更好，主機運轉更好、耗能就更少，年節七十五千度電。

熱泵系統冷回收、資訊電腦機房排熱效益是光田獨創的節能方法，光田總務部主任張仁和解釋，民眾一定對家中冷氣在運轉時，壓縮機會產生熱風的原理很熟悉，熱泵系統的運作與冷氣剛好相反，它在產生熱的時候會釋出冷風，過去這些冷風都直接釋放到大氣中，而光田將冷風收集導引至電力機房，讓原本需要裝冷氣的電力機房不用再需要吹冷氣，年省五十三千度電。

張仁和說，光田還裝設電梯電力回收裝置、替換節能燈泡、換裝氣密窗等等諸多節電方法，盼透過這次的研討會分享，讓更多企業投入節電行列。