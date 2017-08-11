記者謝敏政／嘉義報導

電影「博物館驚魂夜」全球大賣，夜宿博物館因而成為許多人的夢想。國立故宮博物院今夏與廣達基金會合辦暑期研習營，8月10、11日於南部院區策劃兩天一夜的探索及夜宿活動。

故宮南院以「亞洲藝術文化」為經營導向，自104年底開幕以來，首度開放小朋友在博物館過夜，來自全台各地40名小朋友玩得不亦樂乎，直說「不想回家」！

參加的小朋友對於故宮南院裡頭有一個佔地300坪的兒童創意中心都感到相當驚喜，來自台東的小朋友說「原本以為故宮很無聊，沒有小朋友的東西，只是看展覽；來了之後覺得很好玩，跟想像的不一樣，還可以拼瓷器！」

為了讓小朋友們感受其他國家的傳統戲劇魅力，此次活動夜間選在兒童創意中心進行皮影劇場體驗及闖關活動，邀請曾在印尼日惹「國立印尼藝術大學」當過交換學生、專攻皮影戲劇的國立台南藝術大學研究生陳聖元示範戲偶操作，並讓學員擔任小小操偶師，透過動畫及互動遊戲，瞭解印度二大史詩之一、「羅摩衍那」的故事。

腹地廣大的自然生態景觀園區也讓來自都市的孩子們印象深刻，來自基隆的小朋友說「晚上滿天星星好漂亮，早上起床的時候看到天空整片的橘色雲，好像一條銀河」。

小朋友們第一天上午在博物館內細細觀察、探索，下午及第二天上午進行繪本創作、聲音表情、肢體訓練等課程，培養孩子藝術欣賞以及說故事的能力。

每隊製作出獨一無二的繪本，除了呈現小朋友一天半在博物館內的「觀察」、「想像」、「創造」、「表現」的成果，這份「小隊寶物」，也將在11日下午模擬藝術拍賣情境的拍賣會中，成為各隊拍賣的標的物，小朋友運用各種聲音肢體及語言現場推銷，並開放家長及博物館員們參與競標，為兩天活動留下難忘回憶。

博物館肩負社會推廣責任，更具有文化教育推廣的使命，不僅只能靜靜參觀展覽，藉由「故事尋寶隊」主題營隊策劃，讓孩子擔任角色任務，以遊戲方式進行動態學習，激發創造力。

故宮南院與廣達文教基金會期待以藝術為媒介，啟發孩子創意思考，藉由博物館課程豐富暑期生活，也讓孩子在沒有家長陪同的情況下，訓練獨立自主和團隊合作精神。