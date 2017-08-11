能高棒球節暨全國三級棒球錦標賽 8/ 12～8/15花連棒球場開打台灣好新聞報 (2017-08-11 18:31)
地方中心／花蓮報導
為回顧花蓮棒壇輝煌史頁，並紀念能高團選手卓越的運動表現，花蓮縣政府教育處於8月12日至15日在德興棒球場舉辦能高棒球節系列活動。能高團是台灣東部棒球隊的濫觴，是全台第一支由原住民組成的棒球隊，同時也是第一支打進日本棒球聖地甲子園參賽的隊伍，不僅是花蓮人的驕傲，更是台灣的榮耀。
當天活動辦理棒球育樂營活動，共2梯次計4天，讓愛好棒球運動的小朋友親身體驗揮棒樂趣，同時亦邀請全國少棒17隊、青少棒12隊、青棒12隊計41支球隊參加花蓮能高棒球節全國三級棒球錦標賽活動，歡迎鄉親一同慶祝。
花蓮縣府近年積極推廣棒球運動，除舉辦台彩威力盃全國少棒賽、太魯閣盃全國青棒賽等各項賽事，補助球隊對外參賽及提供良好的比賽環境，發展完善三級棒球等，不遺餘力，並爭取中華職棒在花蓮舉辦賽事，提升在地棒球運動風氣，並深耕基層棒球，讓棒球運動文化能深入民心。
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