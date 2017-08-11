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TC (Taiwan Connection簡稱)台灣室內樂團重新復出，8月23日及9月3日兩天，在台中國家歌劇院演出《復刻．經典──莫札特Vs德弗札克》。而TC的重返舞台，也讓樂迷非常期待，票券已經售出近95成。

三年前，TC (Taiwan Connection簡稱) 室內樂團在台中國家歌劇院，演完最後一場音樂會，宣布暫停演出。經過三年的休息，音樂總監胡乃元，重新整軍在8月23日重返歌劇院，以無指揮室內樂團帶來《復刻．經典──莫札特Vs德弗札克》。歌劇院藝術總監王文儀表示，歌劇院竭誠擁抱TC回來，歌劇院的大門為TC敞開，歡迎TC將歌劇院作為基地。

TC的音樂總監小提琴家胡乃元表示，無指揮的表演方式，每個聲部對話都需仰賴音樂家之間的交流跟默契，不同線條同時進行，甚至互相衝擊非常精彩刺激。同時也感謝所有贊助企業及友人的支持，讓TC走過漫長的11年。

胡乃元特別說明，其實這三年TC並不是真正停歇，嚴長壽總裁帶領的公益平台及辜懷群老師的辜公亮基金會、台中市副市長張光瑤以及TC樂友副會長邱再興，亦傾全力協助，只為了讓TC重返舞台，也因此機會接觸、召集更多臺灣海外年輕音樂家加入TC，在密集的演出過程中，切磋、磨練，加上老團員第一時間歸隊，帶領TC重返舞台。

這次的節目以顏色黑、白、灰，做為音樂調性，上半場莫札特第四號小提琴協奏曲與G小調交響曲，即呈現截然不同的莫札特。莫札特在19歲時創作第四號小提琴協奏曲，幽默、甜美、果決、明亮，相對於1788年，去世前三年寫的曠世巨作：第40號交響曲，悲劇、憤怒、黑暗，四樂章中有三樂章沉溺於G小調憂鬱調性。

而下半場則是完全脫離古典樂派，呈現德弗札克E大調弦樂小夜曲。本曲曲風深受捷克波西米亞民族音樂影響。彷彿老靈進駐，歷經人事，看到了灰色，而不是非黑即白。甜美夾雜著哀傷，卻又有「懂得」的淡然。

TC重新出發， 8月23日及9月3日兩天，在台中國家歌劇院演出《復刻．經典──莫札特Vs德弗札克》，8月19日下午14:30，在台中國家歌劇院中劇院，舉行《解讀・莫札特》示範講座：「暗黑莫札特：談莫札特的Ｇ小調」，由TC音樂總監胡乃元策劃、主講，示範演出：胡乃元/小提琴、薛志璋/小提琴、黃鴻偉/中提琴、蔡士賢/中提琴、高炳坤/大提琴