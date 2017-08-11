(健康醫療網／記者林怡亭報導)

體重過重得正視 久拖恐傷健康

一名38歲呂先生，身高175公分，人生體重最高峰曾達到280公斤，BMI為91，屬於超級肥胖，雖曾嘗試內科減重雞尾酒療法、胃內水球等減重方式，最後仍都失敗收場，還併發三高和脂肪性肝炎，直到因緣際會下接受減重手術，從2013年開始治療迄今四年，共減去135公斤，也順利交了女友。

歷經二次重建手術 順利甩肉成功

起初醫療團隊先讓呂先生住院，接受2週飲食控制減去20公斤後，再接受胃繞道手術，2015年底手術後二年，體重減去90公斤，進入160公斤的平原期，但一路陪著他減重的母親，卻也因此病逝，為了完成母親生前的心願，看到他成功減重，因此再次進行二次重建手術，經遠端腸繞道手術後，體重已下降到現在的115公斤，且目前仍持續下降中。

超級肥胖者接受手術 困難度和風險都高

衛福部界定國人BMI大於27即屬於肥胖族群，臨床上，最常接受治療的患者，BMI則介於32至50之間，通常透過一次性減重手術就可恢復標準體重，但對於BMI大於50以上的超級肥胖族群，在手術困難度、複雜性和風險上相對較高，主要因此類患者除了體重過重，更常伴隨肥胖相關併發症，且往往多是拖到最後一刻才就醫求助，非但延誤病情，更增加醫療開銷。

術後復胖者 得進行二次手術再減重

減重手術對於長期減重有一定程度效果，但仍有少部分患者得經二次重建手術；中國醫藥大學附設醫院安南醫院國際代謝形體醫學中心院長黃致錕指出，包括術前屬於超級肥胖患者、術後體重下降不理想或復胖、他院減重手術失敗，甚至是減重手術帶來的副作用等，以本中心統計，到目前為止4000多名減重手術患者，佔5%就得進行二次手術。

預防勝於治療 小心肥胖危及健康

減重手術的二次手術，複雜性和不確定性升高，手術併發症也相對較高，因此接受二次減重手術時，除了得經過仔細評估，也得尋求專業且高品質的醫療中心較為安全；黃致錕院長呼籲，減重重建手術的確能有效位患者減重體重，且緩解肥胖併發症，但預防勝於治療，若因肥胖危及健康，應盡快就醫治療。

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資料來源：健康醫療網 http://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=34482喜歡本文請按讚並分享給好友！健康醫療網http://healthnews.com.tw更多健康資訊