南投一名蔣姓獨居老婦（中）因膽管結石堵塞，引發敗血性休克陷入昏迷，緊急送醫搶救。南投市平山里長吳繼全（右）與里民到病房照顧她，南投醫院也出借助行器，使她返家維持良好生活品質。（南投醫院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年8月11日