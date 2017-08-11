南投獨居婦膽管結石休克 醫師里長齊心救中央社 (2017-08-11 18:50)
南投一名蔣姓獨居老婦（中）因膽管結石堵塞，引發敗血性休克陷入昏迷，緊急送醫搶救。南投市平山里長吳繼全（右）與里民到病房照顧她，南投醫院也出借助行器，使她返家維持良好生活品質。（南投醫院提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 106年8月11日
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