女捐肝救父成功 全家歡慶重生中央社 (2017-08-11 18:50)
台中市一名徐姓男子（前右6）罹患肝癌經過治療仍不斷復發，徐男女兒（前右5）不忍父親受病痛折磨，決定捐肝救父。移植手術後，雙方恢復良好，院方11日舉辦慶祝會，徐男與家屬都出席，歡慶術後重生。（童綜合醫院提供）中央社記者蘇木春傳真 106年8月11日
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