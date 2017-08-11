中央氣象局表示，全台高溫炎熱，大台北、基隆和桃園地區上看攝氏37度。午後台北信義商圈突然下起大雨，許多民眾在屋簷下躲雨，一名撐傘男子也因雨勢過大，撐著傘走在屋簷下躲雨。中央社記者吳家昇攝 106年8月11日