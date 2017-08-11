卡莉怪妞作品展將開展（1）中央社 (2017-08-11 18:50)
「卡莉怪妞作品展—海外首展台北站」 12日將開展，展覽由創意監督中村(Steve Nakamura)（圖）一手操刀，中村11日在記者會表示，盼藉由展覽鼓勵時下年輕人，不要只追求表面美醜，而是要追尋自我，「只要有特色的人都可以像卡莉一樣受歡迎」。中央社實習記者賴品勳攝 106年8月11日
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