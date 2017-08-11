高溫難耐 信義商圈午後突降大雨中央社 (2017-08-11 18:50)
中央氣象局表示，全台高溫炎熱，大台北、基隆和桃園地區上看攝氏37度。午後台北信義商圈突然下起一陣大雨，許多民眾措手不及。中央社記者吳家昇攝 106年8月11日
關鍵字：
其他旅遊新聞更多旅遊新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【預購CK】2016時尚細棉絲光澤長春藍色短袖POLO衫-網(預購)
- HERMES Clic H LOGO琺瑯中版手環(白X玫瑰金)
- 【OSRAM】66440XNB D4S 4300K 加亮70% HID燈泡(公司貨保固
- ee9 都會精靈~水鑽葉片垂綴牛皮抓皺高跟中筒靴~幻想黑
- 西班牙Pujadas 1921輕鑄鐵平底鍋30cm
- 皇冠CROWN 42型HDMI多媒體數位液晶顯示器+數位視訊盒(CR-42
- J’code真愛密碼 金牛座守護-U型馬蹄純銀男墜子 送項
- 【時尚屋】羅浮宮四斗櫃5U6-2-05二色可選(斗櫃 收納櫃 臥
- 【PRADA】經典三角LOGO尼龍帆布束口後背包(桃紅)
- nonno MIT奢華尊貴 菱格紋顯瘦真皮高跟長靴-黑
12公頃繽紛大花海 2017關渡花海節【MOOK景點家】
情侶網訂台灣民宿 入住發現卧室洗浴間藏攝像頭【北京新浪網】
105年橋梁檢修 台中台北宜蘭做最好【中央社】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》