國門陸橋鋼材進料 12日封閉東行內車道中央社 (2017-08-11 18:32)
（中央社記者邱俊欽桃園11日電）桃園市國門陸橋日前受到火災影響橋梁結構，交通部公路總局今天表示，明天上午9時30分至下午1時30分辦理鋼材進料作業，封閉國門陸橋東行內側車道，建議駕駛改道。
交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段段長林天祿今天表示，明天（12日）上午9時30分到下午1時30分，封閉台4線國門陸橋東行內側車道，辦理鋼材進料作業，行經路段車輛(約10K+550到10K+600)，應遵循標誌指示減速慢行。
中壢工務段表示，車輛如果要前往桃園市區車輛，可提前在經國路口改道。
桃園市蘆竹區一處面積約300平方公尺的資源回收場日前發生大火，回收場位於國門陸橋下，造成橋墩受損，連結國道的交通道路也受到影響。連日來包括養護工程處等單位陸續搶救。1060811
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