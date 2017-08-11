文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



超可愛的三麗鷗一直是大小朋友的最愛，不管是哪個人物角色都有其忠實的粉絲，每次登場都擄獲許多少女的芳心。現在三麗鷗舉辦快閃店就在台北信義誠品，喜愛三麗鷗的朋友千萬別錯過！

三麗鷗2017夏季快閃店在台北（圖／MOOK景點家陳玟霖）

快閃店位於信義誠品一樓西側，由三麗鷗與飛躍文創合作，雖然只是期間限定店，但外觀裝潢一點也不馬虎。有許多牆面可以拍照以外，裡面也有專門的拍照區。

三麗鷗夏季快閃店有許多拍照的牆面（圖／MOOK景點家陳玟霖）

繽紛又可愛的牆面讓每個經過的遊客都忍不住一拍再拍（圖／MOOK景點家陳玟霖）

裡面專屬拍照的區域還提供可愛的裝飾牌供大家使用（圖／MOOK景點家陳玟霖）

此外，這次快閃店不僅販售了許多三麗鷗期間限定週邊商品，裡面也有紀念章可以讓大家蓋章留念，且每週更換，讓大家能蒐集不同模樣的圖案。

快閃店裡販售了許多三麗鷗期間限定週邊商品（圖／MOOK景點家陳玟霖）

快閃店裡面有紀念章可以讓大家蓋章留念（圖／MOOK景點家陳玟霖）

另外，只要在快閃店限定期間打卡按讚和分享，就可以獲得三麗鷗限量貼紙！趁著這個夏日，快來三麗鷗期間快閃店拍照打卡吧！



【Info】

三麗鷗2017夏季快閃店

快閃地址：台北市信義區松高路11號（誠品信義店1F戶外廣場）

營業期間：2017年7月7日至2017年8月19日

營業時間：週日至週四11:00AM-10:00PM週五及週六11:00AM-11:00PM





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