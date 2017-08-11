文／MOOK景點家編輯部整理報導



膠囊旅館成為近年來的旅宿風潮，已是許多旅客出差或旅行的住宿選擇，但品質也相當不一。日本的The Millennials Kyoto則跳脫一般的印象，在京都河原町地區打造世界最先進與舒適寬敞的膠囊旅館，甚至房間內還有投影，可以來一場小型的劇院體驗。

The Millennials Kyoto膠囊旅館 (圖／The Millennials)

The Millennials Kyoto (圖／The Millennials)

The Millennials Kyoto (圖／The Millennials)

以往的膠囊旅館通常是兩層式房型，床的大小狹窄且無法完全站立，也沒有額外的共用環境。The Millennials Kyoto則有自己完全的獨立房間，空間與床位也相當寬敞，不僅床位可調整伸縮，還有可拉下上鎖的門，更驚人的是拉下後即是投影螢幕，立即可以變成一間小型劇院。

The Millennials Kyoto房間 (圖／The Millennials)

既然是號稱最先進的膠囊旅館，房間內的設施也是用智慧型APP來操控，從床伸縮的傾斜角度至燈光亮度可是一鍵完成。

The Millennials Kyoto房間 (圖／The Millennials)

旅館內的衛生也是相當講究，每層的共用浴室與洗手間都是分開的，浴室也有分淋浴間與浴缸，且在洗髮乳、沐浴乳等的選物也是有一定的堅持與品質。

The Millennials Kyoto洗手間 (圖／The Millennials)

The Millennials Kyoto (圖／The Millennials)

廚房也是非常一應具全，且廚具皆是日本人氣高階品牌，旅館對面就是超市，可輕鬆自在地下廚。早餐時間還有免費提供麵包與咖啡無限續杯，傍晚更有happy hour啤酒免費無限暢飲。

The Millennials Kyoto百慕達廚具 (圖／The Millennials)

The Millennials Kyoto廚房 (圖／The Millennials)

此外這裡還有舒適的辦公空間，且椅子也是特別挑選人體工學椅。

The Millennials Kyoto辦公空間 (圖／The Millennials)

【Info】

The Millennials (ザ・ミレニアルズ)

地址：京都府京都市中京区山崎町235



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