文／MOOK景點家陳玟霖整理報導



現在許多人前往日本旅遊，都會想到帶一盒大人氣食品東京芭娜娜回來享用，不論是自己品嘗或是送伴手禮都讓人感到好體面。但是除了原始得東京芭娜娜圖案，也有許多圖案配合口味會印在蛋糕上，而這些不同的圖案，也引發了網友們的蒐集風潮。

原味東京芭娜娜（圖／tokyo banana）

豹紋－巧克力可可口味

著香蕉蛋糕混合著豹紋模樣，是東京芭娜娜在Tokyo Tree 推出的新口味，也似乎是裡面最常見的圖案。裡面內餡則是巧克力卡士達醬，感受到香蕉的味道配合巧克力的融入，是另類的美味享受，也是旅客的人氣伴手禮。

豹紋東京芭娜娜（圖／tokyo banana）

愛心花紋－原味香蕉

愛心花紋的東京芭娜娜是2015年推出的花紋，是在日本晴空塔的限定花紋，雖然口味相同與一般原味的東京芭娜娜相同，但視覺卻讓人有不同的享受，一股戀愛可愛的風味好似可以透過愛心傳達出來。

愛心花紋東京芭娜娜（圖／tokyo banana）

虎斑貓花紋－焦糖口味

虎斑貓花紋的東京芭娜娜蛋糕是為了慶祝東京車站的丸之內站舍重建落成，推出的新口味「焦糖口味」，在東京車站先行發售。可愛的貓咪花紋加上角落印著一隻炸毛的貓咪，讓人直呼實在太可愛。

虎斑貓花紋東京芭娜娜（圖／tokyo banana）

長頸鹿花紋－香蕉布丁口味

長頸鹿花紋的東京芭娜娜是2012年發售的產品，內餡是混有焦糖味的香蕉布丁。是想嘗試另類香蕉口味感受的旅客的不二選擇。長頸鹿花紋的東京芭娜娜在東京羽田機場國內第一和第二航廈和東京大丸百貨最先開始販售。

長頸鹿花紋東京芭娜娜（圖／tokyo banana）

蜜蜂花紋－蜂蜜香蕉口味

東京芭娜娜在今年推出羽田機場的限定版本「在天空飛的東京BANANA 蜂蜜香蕉口味」，這是東京芭娜娜為了跟羽田機場合作特別開發的商品。芭娜娜也相當應景地變成了在天空中翱翔的小蜜蜂，頭上還帶了大大的閃亮蝴蝶結，十分可愛。

蜜蜂花紋東京芭娜娜（圖／tokyo banana）

油菜花花紋－香草奶昔口味

油菜花花紋的東京芭娜娜是2013年底推出的新口味，香草口味的海綿蛋糕包覆著香蕉卡士達內餡，混合成香蕉奶昔的特殊風味，令人耳目一新。可愛的油菜花包裝印在香蕉蛋糕上面更是讓許多少女融化。此款油菜花東京芭娜娜是東京車站內的專櫃限定販售商品。

油菜花花紋東京芭娜娜（圖／tokyo banana）

看了這麼多不同花紋的東京芭娜娜蛋糕，不知旅客們吃過買過幾個呢？沒有吃過也不要著急，下次前往日本旅遊的時候，快到幾個限定地點把所有的花紋都收齊帶回家吧！





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