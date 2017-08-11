2017「閃躍維港」 3D光影匯演多感官體驗太陽網 (2017-08-11 16:29)
由香港旅遊發展局主辦的「閃躍維港」光影匯演將於今年夏天再度上演！歷年來已經吸引超過230萬觀眾，今年全新的「閃躍維港」光影匯演將於今晚8月11日至9月2日期間上演，更加入多種有趣元素，觸動於尖沙咀香港文化中心露天廣場內每位旅客的感官體驗，為旅客帶來截然不同的燈光表演。
今夏光影匯演是以巨龍為主題，巨龍將會與其摯友雞年吉祥物在香港中心地帶展開一場瘋狂奇幻旅程，享受香港的獨特文化。它們將會邂逅無數五彩繽紛的動畫角色，當中包括菠蘿包、雞蛋仔和點心等。角色們更會跳出銀幕，以LED塑像和巨型充氣公仔造型與觀眾互動。配合煙霧、肥皂泡及雷射動感等效果，匯演將進一步豐富旅客的感官，展示香港動感活力一面。旅客更可在匯演期間一試投影於鐘樓外牆上的互動遊戲，鬥快“喚醒”鐘樓上的“巨龍”。
今年夏天，旅客將置身於一個充滿動畫元素的夢幻世界中，感受前所未有的動感光影體驗。「閃躍維港」光影匯演每晚進行五次匯演，每節歷時約8分鐘。
有關「閃躍維港」3D光雕匯演詳情
匯演日期 : 2017年8月11日至9月2日
匯演時間：每天晚上8:20、8:40、9:00、9:20、9:40（每節約8分鐘）
地點：九龍尖沙咀香港文化中心露天廣場
最佳觀賞地點：九龍尖沙咀香港文化中心露天廣場及觀景台 (免費觀賞)
詳情：可參閱網頁DiscoverHongKong.com/hkpulse/tc
2017「閃躍維港」光影匯演影片連結：http://bit.ly/2wNQhSq
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