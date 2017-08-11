（中央社記者汪淑芬台北11日電）台灣郵輪市場蓬勃發展，政府鼓勵國外旅客來台灣搭郵輪。交通部今天公布最新統計，1至7月國外來台搭郵輪人數是3萬328人次，超過預定目標2.5萬人次，最多的是東南亞旅客。



交通部航政司長葉協隆今天在交通部例行記者中，公布1至7月來台灣的郵輪已有404艘次、58.2萬人次，比去年同期成長高達34.2%及26.5%。



葉協隆特別提到，在鼓勵外國旅客搭機來台搭郵輪的部分，表現比預期還好，原本行政院的目標是2.5萬人次，結果達到3萬328人次，其中超過3成都是來自新南向國家。



根據交通部統計，今年1至7月來台搭郵輪的國外旅客中，34.2%來自東南亞，以馬來西亞最多，其次是香港及澳門28.3%、日本10.3%。



葉協隆說，目前台灣是亞洲第二大郵輪客源市場，超越香港、新加坡及日本，今年起包括麗星郵輪、公主郵輪、歌詩達郵輪等大型國際郵輪，都開闢基隆港及高雄港出發的母港航線。



葉協隆表示，基隆港與高雄港都正進行港埠硬體設施改善，未來交通部還將與相關部會、地方政府及相關業者合作，將城市特色與觀光、補給採購、文化展演結合，打造台灣成為亞太地區標竿郵輪發展重鎮。1060811