菲規模6.3地震 初步勘察未釀災情中央社 (2017-08-11 18:14)
（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）菲律賓呂宋島中南部地區下午發生規模6.3地震，菲律賓救災單位初步勘察，沒有發現任何基礎設施遭到嚴重破壞，也沒有災情傳出。
災難危機減降暨管理委員會（NDRRMC）官員說，八打雁省（Batangas）救災隊員已完成初步勘察，並沒有發現任何基礎設施受到破壞。
另外，八打雁省鄰近區域，包括大馬尼拉地區在內，截稿時也未傳出災情。
根據菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）的通告，下午1時28分，八打雁省納宿布鎮（Nasugbu）西南方16公里處發生規模6.3強震，深度160公里，因馬尼拉海溝沿線地殼移動而起。
火山暨地震研究所地震監控主任納拉格（Ismael Narag）說明，由於地震深度達160公里，因此地表震度只達4級，預料不會造成重大破壞，也不會引發海嘯。
雖然如此，大馬尼拉地區、甲美地省（Cavite）等地多所學校仍宣布下午停課，以檢查校舍結構。馬尼拉通往南部的火車也一度暫停行駛，以檢查鐵軌是否變形。
呂宋島的供電並未因這場強震受到影響。1060811
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