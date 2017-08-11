（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）菲律賓呂宋島中南部地區下午發生規模6.3地震，菲律賓救災單位初步勘察，沒有發現任何基礎設施遭到嚴重破壞，也沒有災情傳出。



災難危機減降暨管理委員會（NDRRMC）官員說，八打雁省（Batangas）救災隊員已完成初步勘察，並沒有發現任何基礎設施受到破壞。



另外，八打雁省鄰近區域，包括大馬尼拉地區在內，截稿時也未傳出災情。



根據菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）的通告，下午1時28分，八打雁省納宿布鎮（Nasugbu）西南方16公里處發生規模6.3強震，深度160公里，因馬尼拉海溝沿線地殼移動而起。



火山暨地震研究所地震監控主任納拉格（Ismael Narag）說明，由於地震深度達160公里，因此地表震度只達4級，預料不會造成重大破壞，也不會引發海嘯。



雖然如此，大馬尼拉地區、甲美地省（Cavite）等地多所學校仍宣布下午停課，以檢查校舍結構。馬尼拉通往南部的火車也一度暫停行駛，以檢查鐵軌是否變形。



呂宋島的供電並未因這場強震受到影響。1060811