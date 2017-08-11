記者鄧富珍／彰化報導

配合今年七夕的即將到來，彰化市公所在卦山特別安排一場情人節浪漫約會活動，鼓勵民眾於情人節當天，踴躍前往欣賞八卦山夕照的瑰麗美景，彰化市公所將提前於8月19日，在八卦山九龍池觀景平台，隆重舉辦「愛在彰化~卦山夕照情人」音樂會，邀請偶像歌手團體精彩演出，以及市集活動與大家共度浪漫。

市長邱建富表示，音樂會當天將邀請多位偶像級藝人與網紅歌手，以及當紅的團體到場演出，卡司陣容堅強；而且，現場結合舞臺打造銀河光雕秀，並精心安排「放閃有禮」、「夏日變裝派對」、「情人果雪花冰分享」等遊戲，更結合了農特產文創市集及摸彩活動，精彩可期，歡迎大家一齊來欣賞卦山夕照美景，享受浪漫的情人夜晚。

偶像歌手邱峰澤現場演唱「月亮代表我的新」。

邱市長指出，八卦山九龍池景觀平台視野開闊，居高臨下可俯瞰彰化平原、遠眺可觀看西濱海岸風情，尤其夕陽西下映照彩霞餘暉的景致，更令人留連忘返。今年情人節活動特別移師八卦山舉辦，結合卦山夕照美景及浪漫情人節，期盼此一結合觀光、情人節元素的活動可以帶給民眾浪漫及美好回憶，也串起觀光人潮，再現八卦山大佛風景區昔日的榮景。

有關音樂會當天將蒞臨表演的偶像級歌手與團體，包括謝凱伊、邱鋒澤、田亞霍、李千娜等藝人、許維芳與蕭小M兩位網紅歌手，以及當紅的「動漫舞團 How Are You」與「萌世代兒童街舞」等團體，陣容十分堅強。

市長邱建富和他的人像列印拉花八卦山咖啡

人像拉花八卦山咖啡。

此外，市集活動是在19日當天下午2點30分展開、音樂會則在下午4點30分開始，當天出席穿著紅色或粉紅色或特殊裝扮衣飾者，可獲得紋身貼紙及摸彩券。摸彩及遊戲獎品有PS4遊戲主機、iPad平板電腦、拉花八卦山咖啡等多項好禮，敬邀各對情侶、夫妻檔一同來放閃，也歡迎大家扶老攜幼一齊來賞美景、聽音樂、看表演、逛市集共度浪漫情人夜。