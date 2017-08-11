（中央社記者黃自強新加坡11日專電）新加坡年度重要NATAS旅展今天開鑼，台灣共結合10縣市及觀光業者大舉新南向推觀光，尤其，現場獻唱的原住民歌謠舞蹈撼動人心，成為旅展矚目焦點。



駐新加坡代表梁國新、台東縣長黃健庭、觀光局駐新加坡辦事處主任林信任等人，中午也特別為台灣館剪綵。



這次共有台北市、新北市、台中市、台南市、高雄市、彰化縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等縣市參與旅展，以實際行動展示拓展新加坡及東協觀光市場的決心。



台北市推出在臉書粉絲頁打卡分享貼文，即可獲FUN TAIPEI好禮，也有機會抽機票樂遊台灣。台中市全力宣傳「2018台中世界花卉博覽會」，聆聽花開的聲音。



黃健庭今天化身最佳台東觀光旅遊代言人，推銷台東好山好水，以及熱氣球嘉年華、運動觀光等主題旅遊，盼打造質量俱佳、創意加值的觀光行程。



另外，包括宜蘭、彰化、嘉義及花蓮等縣市透過這次旅展推出多項優惠活動，台灣休閒農業發展協會則提供台灣檜木筷及彩繪木板明信片DIY。現場的台灣芒果、火龍果、葡萄及水梨等水果，更讓參觀旅展的新加坡朋友食指大動。



新加坡年度重要NATAS旅展於11日到13日在新達城國際會議中心暨購物中心（Suntec Singapore）登場。1060811