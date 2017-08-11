搭摩天輪 賞英仙座流星

【旅遊經 洪書瑱報導】





浪漫的流星雨要來了！經天文學家觀測，英仙座流星雨與象限儀座流星雨、雙子座流星雨並列年度3大流星雨，最適合觀賞流星雨的時間，是8/12周六天空完全暗下來（19:50）到月亮升起之前（21:40），大約歷時兩個小時的時間！想感受這一季浪漫的民眾不要錯過！有業者也抓緊商機，打出與星星最近的距離來感受這平時無法感受的浪漫！



流星雨無疑是仲夏夜空中，自然界最美的璀璨煙火秀，英仙座流星雨來了，為讓所有觀星迷可以近距離感受浩瀚星空的絕美奇景，在全台最大的「天空之夢」摩天輪推出「仲夏觀星許願之旅」，屆時民眾可與另一半、家人或朋友共乘全台最大摩天輪，賞英仙座流星雨，當摩天輪緩緩旋轉上升至最高點時，更要把握難得的時機，在離星星最近的地方許願，感受這個周末夜晚最愜意的浪漫。

麗寶樂園「仲夏觀星許願之旅」，將於8/12-8/13限時再加碼，於「Sky Dream天空之夢摩天輪」臉書粉絲專頁按讚，出示手機之按讚畫面，原價700元的雙人摩天輪門票再享6折優惠，現省250元為450元！

麗寶樂園表示，為讓民眾賞星，將摩天輪搭乘時間延後半小時至21:30，搭乘摩天輪時可盡情飽覽盛大璀璨的流星雨，園方也有提供專業望遠鏡的租賃服務，有2款不同倍率的望遠鏡，租借乙次費用為50或100元，可供遊客攜帶至摩天輪車廂中，透過望眼鏡一窺山海城市美景或浩瀚星斗的難得經驗。



摩天輪共有60個車廂，轉一圈約25分鐘，平時升到海拔總高度384米高空，坐在摩天輪上，白天觀山望遠，可遠眺台灣海峽及雪山山脈。摩天輪，到了夜晚，摩天輪燈光秀絢爛奪目、七彩耀眼，宛如巨大的珠寶圓盤閃爍耀眼，與城市的繁星夜景交相輝映，浪漫迷人。

圖片：麗寶樂園提供