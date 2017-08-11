【旅遊經 洪書瑱報導】

2017年香港「閃躍維港」光影匯演將於今(11)日晚上在尖沙咀香港文化中心露天廣場登場，活動將進行至9月2日止，活動期間多元有趣的元素，為至香港旅客帶來截然不同的燈光表演旅遊體驗。

今(2017)年夏光影匯演是以巨龍為主題，巨龍將會與其摯友雞年吉祥物在香港中心地帶展開一場瘋狂奇幻旅程，享受香港的獨特文化。它們將會邂逅無數五彩繽紛的動畫角色，當中包括菠蘿包、雞蛋仔和點心等。角色們更會跳出銀幕，以LED塑像和巨型充氣公仔造型與觀眾互動。配合煙霧、肥皂泡及雷射動感等效果，一一展示香港動感活力一面。匯演期間遊客不妨一試於投影於鐘樓外牆上來場互動遊戲，鬥快「喚醒」鐘樓上的「巨龍」。

「閃躍維港」光影匯演於今(11)日至9月2日，於每天晚上8:20、8:40、9:00、9:20、9:40等時段在龍尖沙咀香港文化中心露天廣場登場，每節約8分鐘的匯演時光，民眾可以免費觀賞，建議最佳賞演地段為九龍尖沙咀香港文化中心露天廣場及觀景台！

圖片：港旅局提供