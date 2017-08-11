新加坡NATAS旅展台灣館開鑼中央社 (2017-08-11 17:50)
新加坡年度重要NATAS旅展開鑼，圖為駐新加坡代表梁國新（左4）、台東縣長黃健庭（右4）、觀光局駐新加坡辦事處主任林信任（左3）等人為台灣館剪綵。中央社記者黃自強新加坡攝 106年8月11日
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