台灣萬代南夢宮首度在漫博設立攤位。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

台灣萬代南夢宮今年首度參展漫博，並在現場展示多種未上市與上市之PS4遊戲供玩家試玩，同時舉辦試玩集點活動，集滿4點就可以換取「太鼓達人包包」。

攤位外設有超大螢幕舉辦舞台活動。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

萬代南夢宮準備了如《七龍珠Fighter Z》、《空戰奇兵7》、《太鼓達人：合奏咚咚咚》、《Project Car 2》、《GUNDAM Versus》等，讓玩家能在遊戲發售前搶先體驗。

現場有Coser扮成七龍珠的人造人18號（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

除了PS4遊戲外，也有鋼彈等手機遊戲試玩。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

記者親身試玩了《七龍珠Fighter Z》、《Project Car 2》與《空戰奇兵7》。《七龍珠Fighter Z》在操作上相當流暢，且不用複雜的接技就能打出帥氣的連招，應該相當適合格鬥遊戲新手，七龍珠原作迷也絕對不會失望。

此外，試玩任一個遊戲，就可以在集點章上蓋章，只要集滿4個章就能兌換「太鼓達人包包」，同時會場大螢幕更會舉辦如《鐵拳7》挑戰賽、《太鼓達人：合奏咚咚咚》試玩，讓在現場的粉絲都能夠體驗到萬代遊戲的魅力。

舞台上舉辦鐵拳7挑戰賽。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

玩家在拿下勝場後握拳小慶祝。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

集滿4個活動章就可以換取太鼓達人包包。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）