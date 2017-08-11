歐盟執委：將就毒蛋危機召開會議中央廣播電台 (2017-08-11 15:34)
歐盟衛生和食品安全執委安德柳凱提斯(Vytenis Andriukaitis)今天(11日)表示，歐盟執委會將召開部長級緊急會議，討論受殺蟲劑污染的毒蛋事件，讓各方停止為這起醜聞彼此「責怪與羞辱」。
安德柳凱提斯告訴法新社，他希望荷蘭、比利時與德國能停止指控誰該為這場恐慌負責。這次汙染雞蛋的化學物質，是會對人體構成傷害的芬普尼(fipronil)。
立陶宛籍的安德柳凱提斯在回覆電子郵件問題時說，「責怪與羞辱於我們無益，我希望停止這一切。」「但重要的事情優先。現在我們共同與優先的任務是控制局勢、蒐集資訊，聚焦於分析，並學到教訓，以改善我們的體制並防杜犯罪行為。」
安德柳凱提斯並補充，「這正是我本週與德國、比利時與荷蘭部長討論過的。我提議在蒐集所有可取得的事實之後，儘速舉行高階會議，集合所有涉及本案的盟國相關部長還有食安機構代表。」
自8月1日毒蛋風波曝光以來，已有至少11個國家發現被汙染的雞蛋，共有數百萬顆雞蛋與相關製品從超商下架。
芬普尼經常被用來驅除動物身上的跳蚤、蝨子與蜱蟲，但歐盟(EU)禁止食品產業使用芬普尼。吃進大量芬普尼可能傷害人類腎臟、肝臟與甲狀腺。
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