草里漁港漁汛期垂釣盛況

【旅遊經 洪書瑱報導】

垂釣，是有些人喜歡的活動之一，除了看著海浪一波波拍岸或是平靜或是起伏的海面，看著釣竿什麼時候來個意外之喜，是多麼喜悅的邂逅，提醒民眾不管是海邊垂釣或是海上登船釣魚，要注意安全，不要在禁止垂釣區域或冒險前往危險水域、或氣候及海況不允許的情況下進行活動，忽略本身的人身安全，而且更不要不經意的隨意丟棄垃圾，造成環境的髒亂，做一位「有品釣客」！且為了讓民眾在合法的區域進行垂釣，公布了12處漁港的部分漁港區域，提供民眾在港內進行垂釣！







水尾漁港垂釣區釣客垂釣情形

新北市農業局長李玟表示，近年來民眾從事休閒垂釣活動日趨熱絡，依據台灣釣權協會的調查顯示，全國潛在釣魚人數約200餘萬人，在如此龐大釣魚人口中，如何找出適當且安全釣魚地點，是政府刻不容緩的工作。讓垂釣愛好者有安全的釣魚空間，而且又不影響漁港區域漁民作業前提下，已經公告開放淡水第二、六塊厝、後厝、草里、中角、水尾、野柳、深澳、水湳洞、和美、澳仔及福隆等12處漁港的部分漁港區域，提供民眾在港內進行垂釣。

如何成為一位「有品釣客」？首先必須注重自身安全，遵守垂釣安全規定，必須穿著救生衣及防滑釘鞋，避免前往危險水域、禁止垂釣區域、或氣候及海況不允許的情況下進行垂釣；其次是維護垂釣區域環境衛生，不要隨意丟棄垃圾、釣具或釣餌等廢棄物，垃圾也要記得隨身帶走，不要影響海岸，更不會影響海裡生態，再來就是落實垂釣資源保育概念，釣到太小的魚請放掉，記得釣大放小，讓魚群有機會長大，成為一位知海與愛海具海洋保育理念的有品釣客。

圖片：新北市政府農業局提供