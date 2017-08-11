文／MOOK景點家吳品萱整理報導



講到台灣的自然景觀，大家第一個反應可能都是花蓮、台東，但是仔細瞧瞧，你會發現南投的自然美景也不惶多讓，但每次拜訪南投時，都重複在日月潭、清境農場等，其實除了這些地方還有超漂亮的熱門五大拍照景點，讓你一次把南投玩透透!

童話般的夢幻場景。(圖 / 元首館)

車城小鎮



令人回味懷念的山城小鎮，有最純樸日式風格景致，「貯木池」是振昌木業時期浸泡原木的一座人工水池，規畫重整綠美化之下，已成為放鬆情緒的好所在。入冬後湖畔的落羽松轉紅，在湖水倒影中更是迷人。

冬天時楓葉映在池畔裡，宛如一幅油畫令人陶醉！(圖 / arisha_huang)

【Info】

車城小鎮

地址：南投縣水里鄉車埕村民權巷2號





龍鳳瀑步空中步道



天空步道建築在龍鳳瀑布的龍瀑之上，步道面及側欄都是玻璃製成，步道面距離龍瀑山谷最低點約50公尺，很能考驗遊客的膽量。造形優美，在翠綠的群山幽谷中十分醒目。

風光明媚的龍鳳瀑布。(圖 / angel_wenwen)

【Info】

龍鳳瀑步空中步道

地址 : 南投縣中寮鄉龍南路154號

電話 : 049-2603732

時間 : 平日 9:00~15:30 假日8:00~15:30 (週二放假)





毓繡美術館



是目前全世界第一間以「當代寫實藝術」為定位的私人美術館，位於南投九九峰下，這間隱身山林間的建築，以清水模建築為主體，搭配東方庭園概念，呈現低調優雅的美，參觀需預約。

毓繡美術館獲得2016台灣建築金牌獎。(圖 / 毓繡美術館)

【Info】

毓繡美術館

地址 : 南投縣草屯鎮平林里健行路150巷26號

電話：04-92572999

時間：週二~週日: 10:00-17:00 (週四至15:00)

需預約(不開放6歲以下兒童入場參觀)





微熱山丘



位於八卦山上鳳梨田邊知名的微熱山丘，「呷茶．奉茶」空間有著水藍繽紛的透明地板，搭配漸藍的牆壁、綠樹，以及柔和的天然光，在最舒適悠閒的環境下消暑與享用美食。

夢幻的用餐空間成熱門拍照打卡場景。(圖 / 微熱山丘)

【Info】

微熱山丘

地址: 南投市鳳山里八卦路1100巷2號

電話: 049-2292767

時間: 10:00~18:00





月老教堂



月老教堂是大黑松小倆口的最新力作，建於元首館園區內，有別於制式概念，這裡雖有教堂的建築外觀，裡面供奉的卻是月下老人，將中西文化成功融合，成為全台最特殊的教堂景點。

繽紛可愛的佈置深受少女們喜愛。(圖 / chuan_0429)

【Info】

元首館-月老教堂

地址：南投縣埔里鎮中山路四段219號

電話 : 04 9291 8668

時間：09:00-17:00 (假日至17:30)





下次到南投記得去這些美麗的景點拍照留念，規劃特別的南投之旅吧！





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