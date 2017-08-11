ひなこ老師海外首場簽名會吸引大批粉絲到場。（圖／台灣東販提供）

本次漫博台灣東販邀請到了《傲慢的階級之戀》作者ひなこ老師來台舉辦首場海外簽名會，有熱情粉絲特別從香港飛來台灣，讓ひなこ老師印象深刻。老師也在離場的過程中，於會場後方的簽名板上留下了可愛的簽名繪。在簽名會後ひなこ老師更接受了各家媒體的聯訪，分享自己成為BL創作者的契機與喜歡的攻受類型，讓讀者更了解這位在BL界的新星作家。

ひなこ老師在會場留下可愛塗鴉。（圖／台灣東販提供）

簽名會上贈與猜拳大賽獲勝讀者全台唯一的簽名漫畫。（圖／台灣東販提供）

ひなこ老師表示，首次接觸到BL世界是在中學2年級，那時候有同學在班上看BL漫畫雜誌，她一看到後就受到衝擊，且被其中帥氣漂亮的男性們深深吸引，從此就在BL路上持續鑽研。ひなこ老師也提到，最喜歡的漫畫家是「久遠摩緒」，不過目前久遠摩緒老師已經鮮少在創作，覺得有些可惜。

提到喜歡的攻受類型時，ひなこ老師說自己喜歡的攻是專情的類型，而受則是有點不良、壞壞的類型，就像是《傲慢的階級之戀》中主角的類型一樣，而下次想挑戰的攻類型是頭腦聰明的感覺

ひなこ老師也提到，自己平常都是從閱讀小說、看寫真集中獲取創作靈感，且這次來台灣前在日本就常看到電視節目對台灣的報導，就覺得台灣的食物一定很好吃，實際到達後除了食物之外，也對台灣多樣化的建築感到很興奮，並說有機會想要以私人行程來台灣攝影取材。

而在聯訪前ひなこ老師才剛舉行自己第一場海外簽名會，ひなこ老師表示上台前真的非常緊張，不過粉絲們的熱情都很確實且直接的傳達給她，讓她覺得非常的幸福。

ひなこ老師親筆在簽名板上簽名。（圖／台灣東販提供）

ひなこ老師的作品《傲慢的階級之戀》是由三篇完全迥異卻有共同主軸「階級差異」所構成的故事，雖然每篇都僅僅是短篇故事，不過六位主角各自的想法及個性卻能好好的表現出來，喜歡甜美卻虐心的讀者千萬不能錯過ひなこ老師的《傲慢的階級之戀》。