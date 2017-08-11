出院銜接長照 最快1天服務到家中央廣播電台 (2017-08-11 14:16)
許多失能者在出院後急需銜接長照服務，不過，現行各醫院的「出院準備服務」與長照銜接不夠緊密，失能者可能出院後才能接受長照需求評估，平均4週才能取得服務，耗費時間過久，屢遭詬病。
衛福部今天(11日)表示，已於4月公告的「銜接長照2.0出院準備友善醫院獎勵計畫」可讓出院和長照服務無縫接軌，將獲得長照服務的時間由原本的14至21天縮短到1至7天，並至少能獲得居家服務、居家護理、居家復健、喘息及簡易生活輔具等5項服務中的3項服務。
衛福部指出，目前已有159家院所申請加入「銜接出院準備服務試辦計畫」，並有155家院所通過審查，目標是2年內能有200家院所加入試辦計畫，讓有長照需求的民眾在出院後就可立即獲得完善的照顧。
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