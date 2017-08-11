（中央社舊金山11日法新電）網路搜尋巨擘谷歌（Google）原訂舉行一場類似市民大會的會議，表達對多元、性別歧視、言論自由等議題看法，但在今天以員工安全考量為由，宣布取消。



谷歌發言人回覆法新社表示：「我們將找到更好方式，協助員工溝通，進一步討論這些重要議題。」



谷歌一名工程師因為在一項內部備忘錄文件捍衛矽谷科技業性別不平等情況，而遭到解職。



以內部備忘錄發表「宣言」的戴摩爾（James Damore）聲稱「生物上差異」是科技業女性比例偏低主要因素，引發助長刻版印象和性別歧視的譴責聲浪。



根據媒體報導以及戴摩爾自己寄給極右派新聞網站布萊巴特新聞網（Breitbart）的電郵，戴摩爾因此遭到谷歌開除，引發聲稱谷歌扼殺言論自由和政治保守觀點人士的批評。



谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）在發給員工備忘錄中宣布這項大會取消的消息，並為太晚通知致歉。



根據法新社所取得備忘錄影本，谷歌人內部提問以及部分人姓名，已經外流外部網站，引發安全疑慮。



皮查伊在備忘錄中說：「我們本來希望一如過去有一番坦率、開放的討論，凝聚大家共識，向前邁進...谷歌人寫說關心自身的安危，憂心在『市民大會』提問可能會被公開『揭露』。」



皮查伊說，公司計畫在未來幾天舉辦一系列內部論壇，讓大家無所畏懼，暢所欲言。1060811