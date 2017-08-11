每當外出旅行時，尤其是長途旅行，想必最擔心害怕的一定會是臨時身體的不適。尤其是從一個自己久居的海島環境，經過了長時間的飛行，然後到另一個國家或是城市旅行時，突然的氣候變化，水土不服，讓身體開始微恙。這樣的狀況再再的都會破壞一些些旅行中的心情，為了讓整趟旅途都能順順利利的，注意以下這些小訣竅，都能讓你在旅途中保持健康喔！





注意保暖





其實從在機場開始，只要在夏天室內有冷暖氣系統的地方，都最好是要注意保暖。 尤其是在飛機上的溫度總是偏低，在長途飛行時，最好還是帶著圍巾及襪子注意身體的保暖。如果是從熱帶海島旅行大陸行北方國家或是南半球南部一點的地方，日夜溫差大冷熱交替的話，保暖的工作絕對是很必要的。









氣候突然的變化，隨身攜帶圍巾保暖可以避免一時的溫差。〈圖：TravelAddict - 旅，上癮〉





定時補充水分





這真的是不需要太多解釋了吧！讓身體適時的補充水分真的是相當必要的。很多人為了怕跑廁所因此在旅途中都不喝水，一直等到口渴了才補充水分，其實對身體是相當不友善的。小口小口的喝水，十到十五分鐘就喝一次。旅行中，由於長時間在外面，以及走大量的路，身體也相對的會比平時更需要水分，因為讓身體保持足夠的水分也會讓身體比較不易疲勞，眼睛不易乾燥，也不會因為缺水而在旅途中感到頭暈不適，讓旅途中的你也相對的能夠保持較好的體力跟精力。千萬別省下找廁所的小麻煩而對自己身體過不去喔！









保持身提足夠的含水量能夠維持身體正常的運作。〈圖：TravelAddict - 旅，上癮〉





充足睡眠





雖然有很多旅人都想把握在旅途中的每分每秒，每天把行程排滿滿的，就算不睡覺也要跑景點，但切記，沒有充足的睡眠，會讓身體缺水，以及精神不濟。倘若真的會認床的人，也別太晚就寢，就算睡不著，也請把雙眼閉上養神，試著靜心入眠，讓隔天的旅程都能活力充沛。









充足的睡眠，足夠的休息讓旅人能看的更細，感受更廣。〈圖：TravelAddict - 旅，上癮〉





保持住所空氣流通





很多酒店或是民宿，總是門窗深鎖，然後浴室也是沒有對外窗的。 有時候踏進去後，也莫名會感到頭暈胸悶。因為不流通的空氣往往是讓室內的二氧化碳增高的原因，尤其是晚上休憩的時候，要是在這樣的環境下，真的會讓旅途中的身體，因缺氧而不適。所以下榻住所的第一件事，就是開窗通風，回來後在來關上窗戶，室內經過一天的內外對流，讓室內的空氣不單單只是空調循環過再利用過的，這樣人體的感受也會比較清爽有精神。









將窗戶打開增進室內外空氣對流，讓空氣循環。〈圖：TravelAddict - 旅，上癮〉





保持手部清潔





旅遊在外，穿梭大街小巷及交通工具，手部摸過什麼連自己都不知道。正所謂「禍從口入」，有時候進入口中的東西也可能會透過手部的接觸而將不知名的病菌帶入身體裡面，讓自己可能有腸胃的問題。 或是因為手部不清潔而接觸到面部、眼部、黏膜等的部分，而造成過敏或是感染。 因此，旅遊在外絕對要保持手部清潔，乾洗手或是濕紙巾在旅遊時候也是建議一定要準備帶在身上的。









用餐或是接觸身體前，保持手部的清潔，能將接訴病菌的機會減到最低。〈圖：康健雜誌 - 陳德信〉





攜帶自己慣用藥品





關於每個國家藥品法規，都大不相同。有些在台灣輕鬆可得的藥品，在某些國家卻是需要醫師處方籤才能購入。或是有些在外的藥房可購入的方處方用藥的劑量卻是高過於自己所需要的量。有時候更不巧的加上語言的隔閡，也讓難受的身體得不到及時的舒緩，對旅途中的人來說也是相當不愉快的體驗。若是能夠先帶齊一些自己平時必備的用藥及維生素，在一感到不舒服的當下，就可以即刻使用緩減症狀，對外出的每位旅人來說，都是極為必要的。









隨身攜帶自己的慣用藥品及維生素，在旅途中絕對是相當必要的。〈圖：TravelAddict - 旅，上癮〉





開始準備行囊了嗎？注意以上幾個要點，讓你在每次旅途中都能預防可能的不適症狀突然發生。試試看這些小秘訣，也祝福每個旅途中的人都能健康輕鬆的出遊喔！