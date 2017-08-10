Dollfie Dream在漫博有專屬攤位。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

2017漫博邁入第2天！模型大廠Dollfie Dream本次也在漫博也專屬攤位，除了展示各式精美DD模型之外，其中最亮眼的就是為慶祝初音未來10周年而特地設立的初音舞台！

異域傳說主角M.O.M.O.。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

異域傳說主角M.O.M.O.。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

異域傳說主角KOS-MOS。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

異域傳說主角KOS-MOS。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

Fate系列聖誕黑Saber DD玩偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

Fate系列聖誕黑Saber DD玩偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

Fate系列聖誕黑Saber DD玩偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

Fate系列聖誕黑Saber DD玩偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

初音未來今年邁入十周年，初音舞台上除了有經典的初音DD之外，還有雪初音、鏡音雙子、千本櫻造型初因等等，也有熱情粉絲特別帶來自己珍藏的雪初音來共襄盛舉。

初音十周年紀念舞台。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

原版初音與雪初音。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）

粉絲與他珍藏的雪初音DD玩偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）

千本櫻造型初音。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）