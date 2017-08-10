漫博17／DD玩偶攻佔漫博 慶祝初音十周年NOWnews今日新聞 (2017-08-11 13:26)
2017漫博邁入第2天！模型大廠Dollfie Dream本次也在漫博也專屬攤位，除了展示各式精美DD模型之外，其中最亮眼的就是為慶祝初音未來10周年而特地設立的初音舞台！
異域傳說主角M.O.M.O.。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
異域傳說主角M.O.M.O.。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
異域傳說主角KOS-MOS。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
異域傳說主角KOS-MOS。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
Fate系列聖誕黑Saber DD玩偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
Fate系列聖誕黑Saber DD玩偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
Fate系列聖誕黑Saber DD玩偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
Fate系列聖誕黑Saber DD玩偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
初音未來今年邁入十周年，初音舞台上除了有經典的初音DD之外，還有雪初音、鏡音雙子、千本櫻造型初因等等，也有熱情粉絲特別帶來自己珍藏的雪初音來共襄盛舉。
初音十周年紀念舞台。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
原版初音與雪初音。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
粉絲與他珍藏的雪初音DD玩偶。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.10）
千本櫻造型初音。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
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