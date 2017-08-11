黑騎士與白魔王 跨海漫博設攤宣傳NOWnews今日新聞 (2017-08-11 11:41)
由日本Grani開發的RPG手遊《黑騎士與白魔王》，本次日本官方特別跨海在2017漫博設立攤位，攤位上備有多台平板電腦供玩家試玩，同時遊戲事前登錄活動也同步進行中，官方表示，只要事前登錄玩家數到達一定數量，台版《黑騎士與白魔王》就有機會跟台灣玩家見面！
《黑騎士與白魔王》本次特地來漫博設攤位。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
《黑騎士與白魔王》戰鬥採取即時制，且共分為「戰士」、「魔法師」、「獵人」與「治癒師」，玩家可以依照自己的喜好來搭配隊伍，同時不只有PVE，PVP系統也很完善，不但有標準的1對1模式，最大更有16對16的大規模公會戰。
記者在攤位現場中初步試玩戰鬥與卡系統，本作抽卡系統似乎非常良心，記者在2次的10連抽中都連續抽到SSR，且卡面還有呼吸效果，同時聲優陣容也相當強大，包括有小清水亞美、花澤香菜、子安武人、悠木碧等一線聲優都在遊戲中獻聲。
現場體驗10連抽。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
馬上出SSR貞德啦！（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
第2個10連抽抽到喜多村英梨配的色慾魔王。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
目前《黑騎士與白魔王》雖然只有日版，不過Grani發言人黑填俵伍表示，如果事前登錄在台灣反應熱烈的話，Grani也考慮推出全中文翻譯的台灣版，因此希望各位台灣玩家能踴躍的參與，讓台版《黑騎士與白魔王》能夠早日跟台灣玩家見面！
官方表示，只要事前登錄反應熱烈，就有機會見到台版的《黑騎士與白魔王》。（圖／記者顏大惟攝 , 2017.08.11）
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