斐濟是南太平洋友我國家，國泰醫院自2014年起已7度前往當地義診，在最近一次的醫療服務中，醫療團隊進行了9例甲狀腺切除手術，每位患者的甲狀腺結節都大如椰子，長年影響呼吸、進食，在台灣醫療人員的精湛診斷及治療後，終於讓他們重拾健康與笑容。

國泰醫院自2014年起承接衛福部「太平洋友我國家醫療合作計畫」，在2016年到斐濟義診時發現，當地除了有許多中耳炎、鼻竇炎患者外，還有許多嚴重甲狀腺結節病例，因此於今年7月2日特別派遣由一般外科醫師蔡欣恬所率領的醫療團隊，前往斐濟第三大醫院藍巴沙(Labasa Hospital)醫院進行甲狀腺手術、扁桃腺切除手術及手術教學，為期1週的醫療服務共進行5例耳鼻喉科手術與9例甲狀腺切除。

蔡欣恬表示，斐濟居民對甲狀腺結節疾病的認知有限，很多病人不知其脖子腫大是疾病、需要治療，加上當地缺乏次專科醫師，導致病人無法即時獲得治療，甲狀腺結節越來越大，甚至影響呼吸及進食。本次治療的9名病患脖子都掛著小顆椰子般大的結節，讓醫療團看得瞠目結舌。蔡欣恬：『(原音)跟斐濟比較起來，台灣就醫方便很多，所以不會擺到那麼嚴重，到氣管壓迫，甚至整個氣管都歪掉了才過來看，一旦腫大那麼大，我們在手術操作的空間就會小很多，除了組織的沾黏，也會造成血管的增生，手術過程中會造成出血的狀況就更嚴重。』

蔡欣恬指出，甲狀腺結節巨大，在手術過程容易出血，且術後常有聲帶受損、副甲狀腺功能缺失等併發症，因此，醫療團這次特地從台灣攜帶先進的醫療設備「超音波刀」，讓手術能更為精準並幫助止血，術後病人都沒有發生併發症，精湛的醫術深獲肯定，病患感恩的笑容更讓醫療團十分開心。

蔡欣恬說，國泰醫院醫療團每年2度前往斐濟進行醫療服務，已在當地深耕多年，近2年更從偏鄉島嶼的巡迴義診轉型為固定在藍巴沙醫院提供專科醫療教學服務，累計已在斐濟完成3,500多人次的醫療服務，能為台灣的國際醫療盡一份力，團隊成員都深感榮耀。