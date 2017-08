(中央社華盛頓10日綜合外電報導)研究人員今天表示,全球暖化改變歐洲洪患時間,導致部分河流比以往提早或更晚氾濫,這種現象恐影響歐洲各地的耕種與每日生活。



法新社報導,刊載在美國期刊「科學」(Science)的這份報告是規模最大的這類歐洲研究,時間跨度長達50年,蒐羅38個國家4000多座水文觀測站的廣大珍貴資料。



研究領銜作者、維也納科技大學(Vienna University of Technology)水利工程與水資源管理研究所(Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Management)教授布羅蘇(Guenter Bloeschl)表示:「在歐洲東北部,瑞典、芬蘭與波羅的海國家,現在洪患往往比1960、1970年代提早1個月發生。」



「當時,洪患一貫會在4月發生,但如今卻變成3月,這是因為現在每年的雪融時間受氣候暖化影響,比以往提早。」



西歐大西洋沿岸地區的冬天洪患也傾向比以往早,約提前至秋天,因為每年土壤濕度來到最大化程度的時間變得比以往早。



但同時,英國北部、愛爾蘭西部、斯堪的那維亞半島(Scandinavia)沿岸與德國北部,洪患發生時間則比20年前還要晚約兩週。



報告指稱,冬季暴風雨爆發時間也比以往晚,這個趨勢可能「與赤道和極地之間的氣壓梯度改變有關」,反映的也是一種氣候暖化現象。(譯者:中央社許湘欣)1060811