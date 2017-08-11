研究：暖化改變歐洲洪患期 影響層面廣中央社 (2017-08-11 10:59)
（中央社華盛頓10日綜合外電報導）研究人員今天表示，全球暖化改變歐洲洪患時間，導致部分河流比以往提早或更晚氾濫，這種現象恐影響歐洲各地的耕種與每日生活。
法新社報導，刊載在美國期刊「科學」（Science）的這份報告是規模最大的這類歐洲研究，時間跨度長達50年，蒐羅38個國家4000多座水文觀測站的廣大珍貴資料。
研究領銜作者、維也納科技大學（Vienna University of Technology）水利工程與水資源管理研究所（Institute of Hydraulic Engineering and Water Resources Management）教授布羅蘇（Guenter Bloeschl）表示：「在歐洲東北部，瑞典、芬蘭與波羅的海國家，現在洪患往往比1960、1970年代提早1個月發生。」
「當時，洪患一貫會在4月發生，但如今卻變成3月，這是因為現在每年的雪融時間受氣候暖化影響，比以往提早。」
西歐大西洋沿岸地區的冬天洪患也傾向比以往早，約提前至秋天，因為每年土壤濕度來到最大化程度的時間變得比以往早。
但同時，英國北部、愛爾蘭西部、斯堪的那維亞半島（Scandinavia）沿岸與德國北部，洪患發生時間則比20年前還要晚約兩週。
報告指稱，冬季暴風雨爆發時間也比以往晚，這個趨勢可能「與赤道和極地之間的氣壓梯度改變有關」，反映的也是一種氣候暖化現象。（譯者：中央社許湘欣）1060811
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