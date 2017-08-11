外媒報導指出，iPhone8可能將延後至11月發表。圖為i8 指紋辨識設計圖。（圖／翻攝自Benjamin Geskin‏推特）

蘋果執行長庫克上月才暗示 iPhone 8 不會遲到，如今可能又有變數！根據外媒報導，由於 OLED 版 i8 在硬體與設計方面，面臨不少挑戰，因此 i8 可能將延後至 11 月才會發表。

《FOX BUSINESS》引用韓媒《The Korea Herald's》報導指出，有知情人士透露，原先預訂在下個月發表的 i8，因「部分硬體與設計功能」面臨挑戰， OLED 版 i8 將會延後至 11 月發表，下個月的蘋果發表會將只會有 iPhone 7s 和 iPhone 7s Plus。

外傳蘋果 i8 將會移除 Touch ID 感測器，但知情人士說，事實上蘋果並不會移除而是打算將其移到背面，但目前 i8 背面設計尚未完成，仍須等候蘋果最後決定。此外，也有另個消息指出， OLED 版 i8 的延遲發表與三星生產線有關，由於三星生產線目前還沒全面運行，產能未達最大值，才影響 i8 發表時間。