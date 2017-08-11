海平面和溫室氣體排放量 去年再創新高中央社 (2017-08-11 10:03)
（中央社華盛頓10日綜合外電報導）今天公布的一項全球氣候報告指出，地球去年創下連串可怕紀錄，包括現代史上最熱、最高海平面，以及排放最多溫室氣體的一年。
法新社報導，「氣候狀態」（State of the Climate）年度報告指出，一系列重要氣候與天氣指標顯示，地球氣溫越來越高，而且這股趨勢毫無放緩的跡象。
報告說：「長期全球暖化結合年初的強烈聖嬰現象，導致去年的破紀錄高溫。」
報告補充說：「氣候變遷的多項主要指標也繼續反映出跟地球暖化一致的趨勢。」
報告也提到，諸如地表與海洋溫度、海平面高度、大氣中的溫室氣體濃度等多項里程碑，其實前一年才打破過紀錄。
二氧化碳、甲烷與一氧化二氮等所有導致暖化的主要溫室氣體濃度，都創下新高。
冰河與極地冰冠不斷融化，使洋面高漲，全球平均海平面高度在去年升到新高，比1993年高出約3.25英寸（82毫米）。（譯者：中央社周莉芳）1060811
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