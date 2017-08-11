美國總統川普(Donald Trump)10日表示，他將正式宣布鴉片類藥品危機，是「國家緊急狀態」，並誓言政府將加強努力打擊這個疫情。

川普在紐澤西州貝德敏斯特(Bedminster)川普國家高球俱樂部(Trump National Golf Club)表示：「鴉片類藥物危機是緊急問題。而我現在正式宣布：它是一個緊急、一個國家緊急狀態。我們將花很多時間，很多努力以及很多錢解決鴉片類藥品危機。」

川普表示，他將很快簽署文件，宣布鴉片類藥品危機，是「國家緊急狀態」。

由川普召集、並由紐澤西州長克里斯蒂(Chris Christie)領導的藥品委員會，最近呼籲川普宣布此問題為國家緊急狀態。根據該委員會的初步報告，全美每天大約有142人死於藥品過量，相當於每3個星期因藥品喪命的人數等同於911恐怖攻擊。

鴉片類藥物是具有嗎啡作用的化學物質，主要用途是鎮痛。美國的鴉片類藥上癮情況日益蔓延，每天都有上百人因此喪命，公共衛生陷入危機，佔用不少國家和地方資源。