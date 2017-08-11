記者吳順永／台南報導

台南市假日農市本週休8月12-13日，在台南市林森路276號舉辦農特產品展售，推出「鮮享農YA-農糧署粉絲頁按讚並分享送商品」、「火龍果」為活動主題。

每年7月～12月正值火龍果盛產期，今年夏天陽光充足，其風味特別鮮甜、口感佳，是一種營養價值極高的水果，很受消費者喜愛，亦是送禮最佳選擇。

8/12-13(星期六、日)上午08：30起，至現場掃描「鮮享農YA-農糧署」粉絲頁QR-code按讚並分享即送贈檸檬1份或檸檬汁1瓶 (二選一)，可至現場服務台掃描［鮮享農YA-農糧署］粉絲頁QR-code按讚並分享，每日限100名額。

8/12-13(星期六、日)上午09：00旭明土雞、烏骨雞促銷價格200元/隻售完為止。09：30大內果樹班香蕉原價15元/斤，促銷價格30元/包(3斤)。每日限80份。10：00南投農特產火龍果促銷價格100元/份(3斤)每日限30份，南投農特產百香果凍原價100元/包，促銷價格80元/包、150元/2包，售完為止。佑嬅農場經濟烏龍茶原價250元/罐(4兩)，促銷價格150元/罐(4兩)，售完為止。

假日農市內，許益堂家族栽種的正宗麻豆大白柚製成的「柚子蔘」，遵古法，經九蒸、九晒、九烘熬製，香醇的喉感，贏得許多老主顧的讚賞，口含「柚子蔘」，生津解渴，口氣芬芳，感冒咳嗽，喉嚨不舒服皆可食用。

新推出的「黑皮纖穀茶」系列，有黑豆、檸檬、糙米、牛蒡等新品，逛假日農市別忘了到許益堂經營的攤位。

展售時間：8月12日上午9時至下午6時。8月13日上午9時至下午5時30分。展售地點：臺南市林森路一段276號(臺南監理站旁、大東夜市現址)，備有汽、機車停車場。